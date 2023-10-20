В Омске на Иртышской набережной появилась новая аллея

Сотрудники предприятия разделяют экологические ценности подопечных центра «Планета друзей». Только за этот год добровольцы высадили почти 600 деревьев и кустарников и несколько раз очистили береговую линию Иртыша от мусора. Кроме того, «Газпром нефть» в этом году запустила собственный проект «Зеленая среда», направленный на создание новых рекреационных пространств. Омский НПЗ активно включился в него с самого начала.