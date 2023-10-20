В Омске на Иртышской набережной появилась новая аллея

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Аллея Планеты друзей расположилась вдоль Иртышской набережной. Она состоит из 100 саженцев хвойных и лиственных деревьев — сосны, яблони, рябины, черемухи, липы — и является частью проекта «Омск — город-сад». Инициатива центра «Планета друзей» получила грант по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Согласно идее, при поддержке Омского НПЗ юные подопечные центра совместно с волонтерами будут не только высаживать деревья в городе, но и ухаживать за ними, следить за ростом.
«Все сотрудники и подопечные центра на собственном примере знают, что сохранение природы — дело, которое кажется глобальным только на первый взгляд. На самом деле оно по плечу каждому, особенно если есть поддержка. Мы благодарны Омскому НПЗ и программе „Родные города“ за помощь в реализации нашего экологического проекта», — рассказала директор ОРООИ «Планета друзей» Наталья Мишенина.
Подопечные центра и раньше участвовали в экологических акциях: проводили субботники, сдавали вторсырье на переработку.
«При отборе проектов на грантовом конкурсе наши эксперты обращают особое внимание на инициативы, связанные с экологией, высадкой деревьев», — подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Сотрудники предприятия разделяют экологические ценности подопечных центра «Планета друзей». Только за этот год добровольцы высадили почти 600 деревьев и кустарников и несколько раз очистили береговую линию Иртыша от мусора. Кроме того, «Газпром нефть» в этом году запустила собственный проект «Зеленая среда», направленный на создание новых рекреационных пространств. Омский НПЗ активно включился в него с самого начала.