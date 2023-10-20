В Нефтяниках на месте пристани омский девелопер построит дом с закрытой автостоянкой

Что касается застройщика, то общество с ограниченной ответственностью «СЗ „Причал 55“» зарегистрировали в феврале прошлого года. Его учредителями сначала были Анастасия Канушина и Закир Махмудов. Канушиной ранее принадлежала фирма «Омтрансторг», занимающаяся оптовой торговлей лесоматериалами (с 2017 года она ликвидирована).