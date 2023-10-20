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Омский застройщик возведет многоэтажку на месте бывшей пристани в Нефтяниках

В Нефтяниках на месте пристани омский девелопер построит дом с закрытой автостоянкой

20 октября 2023, 04:49

Омский застройщик возведет многоэтажку на месте бывшей пристани в Нефтяниках

Компании одобрили проект строительства многоквартирного дома с автостоянкой.

Городу55 стало известно, что компания «Причал 55» собирается строить многоквартирный дом на улице Пригородной в Советском округе. ООО «Экспертстрой-К» уже выдало положительное заключение на проект строительства.

Над проектом для застройщика трудилась «Архитектурная группа „Ин.форм“» из Екатеринбурга. В отношении нее, правда, 13 октября 2023 года возбудили производство по делу о несостоятельности (банкротству). По итогам прошлого года фирма понесла убытки в размере 56,1 млн рублей.

Первый дом застройщика «Причал 55» будет дополнен автостоянкой закрытого типа. В заключении экспертизы говорится о первом и втором этапах строительства. Компания построит на берегу Иртыша, где раньше находилась бывшая грузовая пристань деревообрабатывающего завода, целый жилой квартал под названием «Мирапорт».

В описании эскизного проекта, подготовленного «Архитектурной группой „Ин.форм“», говорится, что ЖК будет состоять из шести жилых секций этажностью от 9 до 15 этажей.

«Застройка организована таким образом, чтобы с одной стороны обеспечить приватность дворовых пространств, а с другой стороны дать доступ к набережной всем жителям района. Квартал разделен на два блока, поднятые на стилобаты. Посередине через участок спроектирована пешеходная эспланада, террасированная по рельефу. В первых этажах со стороны набережной встроены коммерческие помещения, в которых расположены кафе и рестораны», — сообщают авторы проекта.
Эскиз проектаЭскиз проекта
Эскиз проектаЭскиз проекта
Эскиз проекта
Фото: archinform.ru/miraport

Что касается застройщика, то общество с ограниченной ответственностью «СЗ „Причал 55“» зарегистрировали в феврале прошлого года. Его учредителями сначала были Анастасия Канушина и Закир Махмудов. Канушиной ранее принадлежала фирма «Омтрансторг», занимающаяся оптовой торговлей лесоматериалами (с 2017 года она ликвидирована).

С 8 сентября 2023 года 10% уставного капитала ООО «СЗ „Причал 55“» принадлежит Элине Шихмирзаевой, которая также является совладелицей еще двух строительных компаний — «Нордстрой» и «Брик».

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