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Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

иллюстрация

Стратегическая точка. Путин отметил важность Омской области на международном форуме

20 октября 2023, 06:05
Фото: Город55
иллюстрация

Президент Путин отметил важность Омской области на международном форуме в Китае

Регион связывает азиатскую и европейскую части страны.

Президент РФ Владимир Путин в очередной раз сказал, что Омская область является одним из стратегических регионов страны. Соответствующее заявление он сделал в рамках международного форума «Один пояс, один путь» в Китае.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко отметил в своем телеграм-канале, что приграничное и транзитное положение региона помогает обеспечить диверсификацию потоков груза.

Через регион уже сейчас происходит транзит грузов из европейской в азиатскую часть России. В будущем Омская область закрепит за собой статус перспективного железнодорожного узла с модернизацией Транссибирской железнодорожной магистрали.

«Уже сейчас Омская область становится площадкой для реализации стратегически важных для России транспортных проектов: модернизации Транссиба, строительству автомобильного Северного обхода города Омска, созданию нового международного аэропорта, логистических парков и распределительных центров, а также расширению площадок железнодорожных контейнерных перевозок», — подчеркнул Хоценко.

Он добавил, что в этом направлении власти региона продолжат двигаться. В приоритет поставлено сотрудничество с азиатскими и другими дружественными странами, с которыми формируются новые логистические цепочки.

Виталий Хоценко рассказал о реконструкции дороги в Омской области
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#Политика#Экономика#Омск#Омская область#Владимир Путин#Новости#Виталий Хоценко#Алина Ясинская
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