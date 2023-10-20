Стратегическая точка. Путин отметил важность Омской области на международном форуме

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Президент РФ Владимир Путин в очередной раз сказал, что Омская область является одним из стратегических регионов страны. Соответствующее заявление он сделал в рамках международного форума «Один пояс, один путь» в Китае.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко отметил в своем телеграм-канале, что приграничное и транзитное положение региона помогает обеспечить диверсификацию потоков груза.
Через регион уже сейчас происходит транзит грузов из европейской в азиатскую часть России. В будущем Омская область закрепит за собой статус перспективного железнодорожного узла с модернизацией Транссибирской железнодорожной магистрали.
«Уже сейчас Омская область становится площадкой для реализации стратегически важных для России транспортных проектов: модернизации Транссиба, строительству автомобильного Северного обхода города Омска, созданию нового международного аэропорта, логистических парков и распределительных центров, а также расширению площадок железнодорожных контейнерных перевозок», — подчеркнул Хоценко.
Он добавил, что в этом направлении власти региона продолжат двигаться. В приоритет поставлено сотрудничество с азиатскими и другими дружественными странами, с которыми формируются новые логистические цепочки.