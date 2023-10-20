Сотрудники «Омскэлектро» проводят в омских школах уроки по электробезопасности

Отметим, что за прошлый год занятия по электробезопасности организовали в восьми городских школах. На уроках от «Омскэлектро» побывали больше 800 детей. Их проводят для каждой возрастной группы по-разному. Ключевая задача состоит в том, чтобы ученики поняли, что с током лучше не играться.