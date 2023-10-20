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Сотрудники «Омскэлектро» проводят в омских школах уроки по электробезопасности

Сотрудники «Омскэлектро» проводят в омских школах уроки по электробезопасности

20 октября 2023, 12:00
Фото: пресс-служба "Омскэлектро"
Дети с интересом слушают информацию и задают вопросы.

В школе № 90 имени Д. М. Карбышева провели первый урок по электробезопасности. Пятиклассникам разъяснили о потенциальной опасности электричества, если небрежно с ним обращаться.

Работники АО «Омскэлектро» решили проводить просветительные уроки в школах после ситуации, когда дети залезли на подстанцию. Это случилось на Старой Московке в 2022 году. Они играли с мячом на территории. Обошлось без пострадавших.

Отметим, что за прошлый год занятия по электробезопасности организовали в восьми городских школах. На уроках от «Омскэлектро» побывали больше 800 детей. Их проводят для каждой возрастной группы по-разному. Ключевая задача состоит в том, чтобы ученики поняли, что с током лучше не играться.

«Дети проявляют интерес, задают вопросы и активно участвуют в обсуждении. Они также часто проявляют желание посетить учебный центр АО „Омскэлектро“ и увидеть оборудование, которое находится на подстанциях», — рассказала начальник учебно-производственного центра АО «Омскэлектро» Жанна Поддубко.

Руководство предприятия будет продолжать проводить подобные мероприятия в образовательных учреждениях.

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#Общество#Омск#Омская область#Новости#Омскэлектро#Алина Ясинская
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