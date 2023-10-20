Сотрудники «Омскэлектро» проводят в омских школах уроки по электробезопасности

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В школе № 90 имени Д. М. Карбышева провели первый урок по электробезопасности. Пятиклассникам разъяснили о потенциальной опасности электричества, если небрежно с ним обращаться.
Работники АО «Омскэлектро» решили проводить просветительные уроки в школах после ситуации, когда дети залезли на подстанцию. Это случилось на Старой Московке в 2022 году. Они играли с мячом на территории. Обошлось без пострадавших.
Отметим, что за прошлый год занятия по электробезопасности организовали в восьми городских школах. На уроках от «Омскэлектро» побывали больше 800 детей. Их проводят для каждой возрастной группы по-разному. Ключевая задача состоит в том, чтобы ученики поняли, что с током лучше не играться.
«Дети проявляют интерес, задают вопросы и активно участвуют в обсуждении. Они также часто проявляют желание посетить учебный центр АО „Омскэлектро“ и увидеть оборудование, которое находится на подстанциях», — рассказала начальник учебно-производственного центра АО «Омскэлектро» Жанна Поддубко.
Руководство предприятия будет продолжать проводить подобные мероприятия в образовательных учреждениях.