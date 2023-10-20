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Иллюстрация

Раскопана больше месяца. Омичи пожаловались на яму, глубиной два метра, во дворе дома

20 октября 2023, 08:45
Фото: 1MI
Иллюстрация

Жители одного из омских домов пожаловались на яму после раскопок во дворе

По словам местных жителей, обращения в соответствующие инстанции ничего не дают, а яма, тем временем, создает опасность для людей.

Жалоба одного из жителей дома по улице 19-го Партсъезда, 38 появилась в сообществе «Типичный Омск». Мужчина рассказал, что дорогу во дворе многоквартирного дома раскопали для последующего ремонта, однако уже больше месяца никаких действий здесь не происходит. Яму не закапывают, а на жалобы жителей, по словам омича, никто не реагирует.

«Больше месяца здесь ничего не происходит. Соседи звонят по всем инстанциям, на что их, грубо говоря, посылают или просто не берут трубку!», — поделился мужчина.

Он также отметил, что яма, глубиной два метра, не огорожена забором и представляет опасность для живущих поблизости людей, в частности детей, которые учатся в близлежащих школах.

Еще одно неудобство, о котором упоминает автор сообщения — невозможность проезда по этому участку. Из-за раскопок, место приходится объезжать через другую улицу, что совсем неудобно для жителей двора.

Фото: Скриншот сообщества "Типичный Омск"

Напомним, что недавно в редакцию Города55 обратились омичи из другого многоквартирного дома с жалобой на похожую ситуацию. Так, жители домов №3 и №5 по улице Молодогвардейская рассказали, что во дворе, на месте теплотрассы, образовалась огромная яма.

В «Тепловой компании» обещали провести ремонт до 1 октября, но этого так и не произошло. Для выяснения ситуации мы обратились к городской администрации, где сказали, что работы по работы по ремонту во дворе дома будут выполнены не позднее 25 октября.

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#Ремонт#Омск#Ремонт дорог#Дорожный ремонт#Ремонт дворов#Новости#Ямочный ремонт#Ремонтные работы#Ремонт улиц#Анастасия Баянова
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