Раскопана больше месяца. Омичи пожаловались на яму, глубиной два метра, во дворе дома

Жалоба одного из жителей дома по улице 19-го Партсъезда, 38 появилась в сообществе «Типичный Омск». Мужчина рассказал, что дорогу во дворе многоквартирного дома раскопали для последующего ремонта, однако уже больше месяца никаких действий здесь не происходит. Яму не закапывают, а на жалобы жителей, по словам омича, никто не реагирует.