Раскопана больше месяца. Омичи пожаловались на яму, глубиной два метра, во дворе дома

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Жалоба одного из жителей дома по улице 19-го Партсъезда, 38 появилась в сообществе «Типичный Омск». Мужчина рассказал, что дорогу во дворе многоквартирного дома раскопали для последующего ремонта, однако уже больше месяца никаких действий здесь не происходит. Яму не закапывают, а на жалобы жителей, по словам омича, никто не реагирует.
«Больше месяца здесь ничего не происходит. Соседи звонят по всем инстанциям, на что их, грубо говоря, посылают или просто не берут трубку!», — поделился мужчина.
Он также отметил, что яма, глубиной два метра, не огорожена забором и представляет опасность для живущих поблизости людей, в частности детей, которые учатся в близлежащих школах.
Еще одно неудобство, о котором упоминает автор сообщения — невозможность проезда по этому участку. Из-за раскопок, место приходится объезжать через другую улицу, что совсем неудобно для жителей двора.
Напомним, что недавно в редакцию Города55 обратились омичи из другого многоквартирного дома с жалобой на похожую ситуацию. Так, жители домов №3 и №5 по улице Молодогвардейская рассказали, что во дворе, на месте теплотрассы, образовалась огромная яма.
В «Тепловой компании» обещали провести ремонт до 1 октября, но этого так и не произошло. Для выяснения ситуации мы обратились к городской администрации, где сказали, что работы по работы по ремонту во дворе дома будут выполнены не позднее 25 октября.