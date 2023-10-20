Омский «Авангард» вновь пропустил пять голов и уступил тольяттинской «Ладе»

Posted Сегодня, 19:55
Published Сегодня, 19:55
Modified Сегодня, 19:55
Updated Сегодня, 19:55
Омский «Авангард» уступил второй матч подряд на выезде, — на этот раз в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ «ястребы» уступили тольяттинской «Ладе» со счетом 3:5.
Как и в прошлой игре, первый период начался, вполне, комфортно для омичей, — уже на первой минуте Рид Буше реализовал большинство. В ассистентах этой шайбы Райан Спунер и Владимир Ткачев. При счете 1:0 команды ушли на первый перерыв.
По сути, ход игры кардинально переломился во втором отрезке, — сначала на 24-й минуте Иван Романов сравнял счет, а на 36-й Георгий Солянников реализовал большинство и вывел «Ладу» вперед. Меньше чем через минуту все тот же Романов выводит тольяттинцев вперед, причем делает это в меньшинстве.
За 20 с небольшим секунд до завершения этого периода Иван Николишин забрасывает гол в раздевалку и сокращает отставание омичей до минимума.
В третьем периоде Евгений Грошев забрасывает четвертый гол в ворота «Авангарда», а за 28 секунд до завершения периода Валентин Пьянов вновь сокращает остывание омичей до минимума. Однако за 9 секунд до финальной сирены «Лада» ставит финальную точку, — в пустые ворота попал Андрей Алтыбармакян.
Таким образом «ястребы» проигрывают второй матч подряд и вновь пропускают 5 голов за игру.