Омский «Авангард» вновь пропустил пять голов и уступил тольяттинской «Ладе»

По сути, ход игры кардинально переломился во втором отрезке, — сначала на 24-й минуте Иван Романов сравнял счет, а на 36-й Георгий Солянников реализовал большинство и вывел «Ладу» вперед. Меньше чем через минуту все тот же Романов выводит тольяттинцев вперед, причем делает это в меньшинстве.