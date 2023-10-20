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Ястребы бились до последних секунд

Омский «Авангард» вновь пропустил пять голов и уступил тольяттинской «Ладе»

20 октября 2023, 19:55
Фото: ХК Авангард
Ястребы бились до последних секунд

Омский «Авангард» проиграл второй матч подряд на выезде, уступив «Ладе»

Встреча на арене в Тольятти закончилась со счетом 5:3 в пользу хозяев льда.

Омский «Авангард» уступил второй матч подряд на выезде, — на этот раз в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ «ястребы» уступили тольяттинской «Ладе» со счетом 3:5.

Как и в прошлой игре, первый период начался, вполне, комфортно для омичей, — уже на первой минуте Рид Буше реализовал большинство. В ассистентах этой шайбы Райан Спунер и Владимир Ткачев. При счете 1:0 команды ушли на первый перерыв.

По сути, ход игры кардинально переломился во втором отрезке, — сначала на 24-й минуте Иван Романов сравнял счет, а на 36-й Георгий Солянников реализовал большинство и вывел «Ладу» вперед. Меньше чем через минуту все тот же Романов выводит тольяттинцев вперед, причем делает это в меньшинстве.

За 20 с небольшим секунд до завершения этого периода Иван Николишин забрасывает гол в раздевалку и сокращает отставание омичей до минимума.

В третьем периоде Евгений Грошев забрасывает четвертый гол в ворота «Авангарда», а за 28 секунд до завершения периода Валентин Пьянов вновь сокращает остывание омичей до минимума. Однако за 9 секунд до финальной сирены «Лада» ставит финальную точку, — в пустые ворота попал Андрей Алтыбармакян.

Таким образом «ястребы» проигрывают второй матч подряд и вновь пропускают 5 голов за игру.

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