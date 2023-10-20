Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:08

Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

На проект «Омская область: ПРОдвижение» зарегистрировались более 8000 человек

На проект «Омская область: ПРОдвижение» зарегистрировались более 8000 человек

20 октября 2023, 11:08
Фото: Правительство Омской области
Виталий Хоценко назвал результаты регистрационного этапа успешными и выразил уверенность в значимости проекта для управленцев региона.

Глава региона также отметил, что итоговое количество участников проекта превзошло первоначальные прогнозы. Такой интерес со стороны омичей свидетельствует о стремлении омских специалистов работать во благо Омской области.

«8224 человека зарегистрировались в качестве участников проекта „Омская область: ПРОдвижение“. Этот результат можно смело назвать успешным. Спасибо омичам за то, что откликнулись на наш призыв развивать Омскую область вместе. Уверен, что совместными усилиями мы дадим региону новый импульс как экономического, так и социального развития», — подчеркнул губернатор.

Важный, и, по совместительству, первый этап кадрового проекта — эссе, которое будут писать все участники. Именно благодаря ему будет создан уникальный канал обратной связи по проблемам региона и возможным вариантам их решения.

«Эти эссе — очень ценный источник информации о том, как сами жители видят основные проблемы региона, как видят их решение. С таким количеством участников мы получаем существенный объем информации, которая позволит сделать диалог власти и общества максимально эффективным», — добавил Хоценко.

Участники должны сдать эссе до 9 ноября, это является обязательным условием для получения доступа к онлайн-тестированию в рамках дистанционного этапа отбора. Все финалисты будут приглашены в экспертный клуб под руководством губернатора.

Победители проекта «Омская область: ПРОдвижение» будут включены в резерв управленческих кадров Омской области и получат сертификат на 1 миллион рублей для прохождения образовательных программ по управленческой тематике.

В проекте «Омская область: ПРОдвижение» уже зарегистрировались больше 7 тысяч человек
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Губернатор#Проект#Губернатор области#Новости#Регистрация#Кадровый проект#Участники#Анастасия Баянова#Продвижение
Подпишитесь
Договор подписан. Для достройки дома на 6-й Станционной нашли нового подрядчика
Вчера, 12:07
В Омской области собрали худший урожай зерна за 5 лет. Что будет с ценами на хлеб
Вчера, 10:58
Дети могут провалиться. В одном из омских дворов земля ушла из-под ног
Сегодня, 02:16
В дептрансе мэрии Омска назначили нового заместителя директора
Сегодня, 04:53
Красно-белый красавчик. В Омске за 700 тысяч продают 68-летний «Москвич»
Сегодня, 04:17
«Двушки» от 5,5 млн. В Омске на Завертяева сдали в эксплуатацию новостройку
Сегодня, 02:47