На проект «Омская область: ПРОдвижение» зарегистрировались более 8000 человек

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
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Глава региона также отметил, что итоговое количество участников проекта превзошло первоначальные прогнозы. Такой интерес со стороны омичей свидетельствует о стремлении омских специалистов работать во благо Омской области.
«8224 человека зарегистрировались в качестве участников проекта „Омская область: ПРОдвижение“. Этот результат можно смело назвать успешным. Спасибо омичам за то, что откликнулись на наш призыв развивать Омскую область вместе. Уверен, что совместными усилиями мы дадим региону новый импульс как экономического, так и социального развития», — подчеркнул губернатор.
Важный, и, по совместительству, первый этап кадрового проекта — эссе, которое будут писать все участники. Именно благодаря ему будет создан уникальный канал обратной связи по проблемам региона и возможным вариантам их решения.
«Эти эссе — очень ценный источник информации о том, как сами жители видят основные проблемы региона, как видят их решение. С таким количеством участников мы получаем существенный объем информации, которая позволит сделать диалог власти и общества максимально эффективным», — добавил Хоценко.
Участники должны сдать эссе до 9 ноября, это является обязательным условием для получения доступа к онлайн-тестированию в рамках дистанционного этапа отбора. Все финалисты будут приглашены в экспертный клуб под руководством губернатора.
Победители проекта «Омская область: ПРОдвижение» будут включены в резерв управленческих кадров Омской области и получат сертификат на 1 миллион рублей для прохождения образовательных программ по управленческой тематике.