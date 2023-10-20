На пленарном заседании обсудили экосистему «Абилимпикс»

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
В мероприятии приняли участие представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественных организаций инвалидов, эксперты в области инклюзивного образования, базовых профессиональных образовательных организаций, ресурсных учебно-методических центров в системе среднего профессионального образования, образовательных организаций в сфере общего, дополнительного, среднего профессионального и высшего образования субъектов Российской Федерации. Модератором встречи выступил проректор ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» Иоанн Клиндухов.
Первый заместитель Министра просвещения РФ Александр Бугаев обратил внимание на то, что Чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» — важная часть линейки профессиональных чемпионатов, он был и остается знаковым.
«Абилимпикс» — не просто чемпионат, это движение неравнодушных людей. В этом году увеличилось количество компетенций и участников, к нему присоединились представители новых регионов нашей страны. Для всех участников состязания — это прекрасная площадка для развития своего профессионального мастерства, растет внимание к чемпионату со стороны работодателей. Все это говорит, что мы на правильном пути», — подчеркнул Александр Бугаев.
Заместитель Министра науки и высшего образования Российской̆ Федерации Ольга Петрова подготовила доклад о повышении доступности высшего образования для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья: «Наша задача — увеличить доступность высшего образования для ребят. Сейчас в нашей системе 34 тысячи обучающихся, но число постоянно растет, и среди них все больше ребят из системы среднего профессионального образования. Для нас это открытие новых профессий, а также развитие систем дистанционного образования. Плотная работа идет с работодателями, главное — научить профессии и трудоустроить. Мы помогаем выстраивать индивидуальные маршруты, которые помогут определиться с профессией и найти реальную работу».
Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Алексей Вовченко сообщил о принимаемых мерах по содействию в трудоустройстве участников чемпионатов «Абилимпикс»: «Мы осуществляем обеспечение организации заключения трудовых договоров для участников „Абилимпикс“, которые трудоустраиваются. Мы установили систему рейтингования компаний, которые участвуют в этом процессе. Составляется рейтинг компаний, в котором больше десяти критериев для каждого работодателя. Тем самым мотивируем работодателя более активно включаться в эту работу».
Заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Дмитрий Гужеля акцентировал внимание на равных возможностях для всех участников проектов платформы «Россия-страна возможностей».
«С 2018 года чемпионат „Абилимпикс“ входит в президентскую платформу „Россия — страна возможностей“, в эти годы он неизменно остается главным инклюзивным проектом в линейке платформы. „Чемпионат является очень важной частью платформы и растет вместе с нами — за последние пять лет он вырос и по охватам, и по содержанию. И я хочу сказать, что все наши 26 проектов равняются на „Абилимпикс“ в части трепетного и правильного подхода к участникам с ограниченными возможностями здоровья», — отметил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Дмитрий Гужеля.
«Центр социальной интеграции Дианы Гурцкая» в этом году подписал соглашение о сотрудничестве с Национальным центром «Абилимпикс» и стал основной площадкой проведения новой компетенции — «Исполнительское мастерство (вокал)».
В мероприятии участвуют делегации других стран. Заместитель профессора в Школе менеджмента NNUSE Цао Сюань поделилась опытом Китая в режиме видеоконференции. Тема ее выступления — «Развитие инклюзивного образования в Китае под руководством идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху».
В конце встречи участники «Абилимпикс» смогли задать свои вопросы спикерам пленарного заседания.
Национальный чемпионат «Абилимпикс» проходит в Москве с 20 по 23 октября. Основной площадкой проведения является Выставочный центр «Гостиный Двор». В соревнованиях принимают участие более 750 конкурсантов из 76 субъектов Российской Федерации.