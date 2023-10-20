На пленарном заседании обсудили экосистему «Абилимпикс»

«С 2018 года чемпионат „Абилимпикс“ входит в президентскую платформу „Россия — страна возможностей“, в эти годы он неизменно остается главным инклюзивным проектом в линейке платформы. „Чемпионат является очень важной частью платформы и растет вместе с нами — за последние пять лет он вырос и по охватам, и по содержанию. И я хочу сказать, что все наши 26 проектов равняются на „Абилимпикс“ в части трепетного и правильного подхода к участникам с ограниченными возможностями здоровья», — отметил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Дмитрий Гужеля.