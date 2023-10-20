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Published Сегодня, 10:39

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Updated Сегодня, 10:41

иллюстрация

Месяц поисков. В Омской области до сих пор ищут мать младенца, оставленного в канаве

20 октября 2023, 10:39
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области до сих пор ищут мать новорожденного, оставленного в канаве

Плач ребенка случайно услышала проходящая на улице женщина.

В Омской области продолжаются поиски матери новорожденного, которого оставили в канаве в рабочем поселке Одесское. Малыша случайно нашла женщина, которая возвращалась с обеда на работу. Она услышала его плач.

Мальчик лежал без одежды рядом с лесополосой. Все показатели ребенка были в норме. Сельчанка обнаружила его спустя два часа после того, как он родился. Это случилось 25 сентября.

Мать новорожденного оставила его на улице Первомайская. Добровольцы поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск» опубликовали ориентировку о поиске женщины. Запись вскоре была удалена администраторами, но ее до сих пор разыскивают.

В региональном следкоме Городу55 не предоставили данных о том, как продвигаются поиски. Напомним, что по факту обнаружения младенца было возбуждено уголовное дело.

Случай с новорожденным мальчиком в канаве «перерос» в уголовное дело в Омской области
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#Происшествия#Омская область#Ребенок#Уголовное дело#Новости#Алина Ясинская
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