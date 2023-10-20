Месяц поисков. В Омской области до сих пор ищут мать младенца, оставленного в канаве

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
В Омской области продолжаются поиски матери новорожденного, которого оставили в канаве в рабочем поселке Одесское. Малыша случайно нашла женщина, которая возвращалась с обеда на работу. Она услышала его плач.
Мальчик лежал без одежды рядом с лесополосой. Все показатели ребенка были в норме. Сельчанка обнаружила его спустя два часа после того, как он родился. Это случилось 25 сентября.
Мать новорожденного оставила его на улице Первомайская. Добровольцы поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск» опубликовали ориентировку о поиске женщины. Запись вскоре была удалена администраторами, но ее до сих пор разыскивают.
В региональном следкоме Городу55 не предоставили данных о том, как продвигаются поиски. Напомним, что по факту обнаружения младенца было возбуждено уголовное дело.