Лицо и голос русского Херсона — Кирилл Стремоусов и его путь домой, в Россию

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
О непростом пути домой, в Россию, рассказала его супруга Оксана Стремоусова в интервью журналисту Александру Малькевичу для проекта о ярких людях из новых регионов России «Путь домой».
Кто такой Кирилл Стремоусов?
«Не предаст, не подведет, даже если убьют, не сделает этого. И правду будет гнуть до конца», — вспоминает Оксана Стремоусова о своем муже.
Кирилл Стремоусов успел реализовать себя как бизнесмен, чиновник, путешественник, многодетный отец и политический блогер. Пройдя большой путь, он остался верен России и отстаивал право быть гражданином нашей страны до конца.
«Что привлекло в нем: его пассионарность, его смелость, адекватность восприятия ситуации, его глубокий ум, начитанность, интеллект и то, как он понимал историю России, Украины, славянства и так далее, — вспоминает свое первое впечатление о Стремоусове заместитель губернатора Херсонской области по работе с эвакуированными жителями Татьяна Кузьмич. — Человек, который знал, что неминуемо произойдет то, что произошло 24 февраля 2022 года, и верил в победу».
О политической деятельности Кирилла Стремоусова известно следующее. В 2013 году он учредил общественную организацию «Местная инициатива», затем еще одну — «За президента Украины» в поддержку Виктора Януковича, после свержения которого в 2014 году с законного поста также организовал в Херсоне «антимайданный» митинг. Когда началась специальная военная операция, Стремоусов поддержал ее, и 26 апреля 2022 года Владимир Сальдо — в то время глава Военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области — назначил его своим заместителем.
9 мая, которое внушало страх
9 мая 2022 года в Херсоне впервые прошла акция «Бессмертный полк», были торжественно подняты знамена Победы и флаги Российской Федерации, звучал российский гимн.
Масштабное празднование Великой Победы делало должностные лица, включая заместителя главы ВГА, легкими мишенями. Кирилл Стремоусов понимал это и переживал за исход события, переживал за людей, которые также подвергались угрозе. Но все это не остановило Стремоусова принять участие в торжественном мероприятии, которое, к счастью, прошло успешно.
»ХЕРСОН, 9 мая — РИА Новости. Акция «Бессмертный полк» и торжественное празднование Дня Победы начались в Херсоне, в городе шествие в память героев Великой Отечественной войны проходит впервые, передает корреспондент РИА Новости.
В конце апреля администрация Херсона распорядилась зажечь Вечный огонь, отключенный киевскими властями в 2014 году.
Поздравить горожан, собравшихся в Парке Славы с портретами своих близких — участников войны, пришел глава администрации региона Владимир Сальдо. У монумента погибшим выставлен почетный караул.
Люди со знаменами Победы, российскими флагами и большим транспарантом с надписью «Бессмертный полк» идут из парка по улицам города, звучат военные песни».
«Миллион за голову давали»
За свои убеждения, гражданскую позицию и общественную деятельность Кирилл Стремоусов и вся его семья подвергались опасности.
«Очень много было поймано убийц, которые непосредственно были направлены выполнить задачу за деньги, и миллион за голову давали. Страшнейшим для семьи было то, что по Херсону были расклеены фотографии нашей семьи со всеми детьми с ножами в головах и с кровью. И это все, конечно же, в соцсетях было», — рассказывает Оксана Стремоусова о нелегком периоде в их с супругом жизни.
С каждым днем опасность нарастала. Жена Стремоусова делится, что после страшных событий — трагической гибели блогера Валерия Кулешова (20 апреля 2022 года) и главы управления семьи, молодежи и спорта Дмитрия Савлученко (24 июня 2022 года) — Кирилл задумался об отставке; он сожалел об утрате и переживал за то, что его друзья не увидят результат своих действий, которые впоследствии «приведут к исторической справедливости». Но это не сломило Кирилла Стремоусова, и он продолжил свой путь домой.
«Я сегодня потерял второго друга, которого убили здесь, в Херсонской области, и угрозы, которые летят в мой адрес, не сломят меня, не сломят моих товарищей», — высказался Стремоусов после гибели Дмитрия Савлученко.
Авария
28 сентября 2022 года Кирилл Стремоусов получил российский паспорт, а 9 ноября произошла трагедия — авария, в результате которой он погиб.
«Смертельная авария случилась в среду, 9 ноября. Все произошло на пересечении трасс М-14, которая ведет на Херсон, и Р-47 — в сторону Новой Каховки.
Член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов сообщил, что виноватым в случившемся является водитель большегруза. Он отметил, что водитель авто, в котором находился Стремоусов, не справился с управлением, пытаясь избежать аварии.
Гибель заместителя главы Херсонской области Кирилла Стремоусова подтвердил в том числе временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо. По его словам, у Стремоусова осталось пятеро детей, еще один должен родиться в ближайшее время». (Источник: Москва24).
«Вшитая заводская настройка — мужество»
По словам Оксаны Стремоусовой, Херсон не был родиной Кирилла, но он мечтал, чтобы этот город вернулся «домой» и процветал «под крылом России».
За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, 9 ноября 2022 года Кирилл Стремоусов был награжден орденом Мужества (посмертно). «Кирилл и орден Мужества — это одно целое», — гордо заявляет супруга героя.
Стремоусов подвергал себя опасности не просто так, а во имя будущих поколений, чье место здесь, на родной земле, в России. Его путь домой — доказательство неподдельной храбрости, чести и любви к Родине, за заслуги перед которой в Симферополе — городе, где захоронен Кирилл, — планируется назвать улицу в его честь и возвести памятник герою. В будущем также планируется поставить памятник Стремоусову в Херсоне, чьим голосом он был.