Кредиторы 75-летней совладелицы «Вними-Сибирь» согласились пойти на мировую

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
На этой неделе прошло собрание кредиторов омской предпринимательницы Любови Меленцовой. Город55 уже писал об этом деле: в ноябре 2021 года 75-летняя Меленцова была признана несостоятельным должником и началась процедура реструктуризации ее долгов. Однако теперь выяснилось, что кредиторы готовы пойти на мировую.
— Принять к сведению отчет о результатах анализа финансового состояния Меленцовой Любови Сергеевны, — гласит решение собрания директоров, — заключить мировое соглашение в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Меленцовой Любови Сергеевны и обратиться в Арбитражный суд Омской области с ходатайством о его утверждении.
На том же собрании решено не создавать комитет кредиторов, а последующие заседания проводить в Тюмени (первое прошло в режиме онлайн).
Напомним: Любовь Меленцова владеет долями в уставном капитале сразу двух ООО «Вними-Сибирь», прописанных в одном и том же здании на Красном Пути. Ей принадлежат 28,8% уставного капитала небольшой фирмы с 7-миллионной годовой выручкой, которой руководит Сергей Кулишкин, и 32,88% УК одного из гигантов омской молочной промышленности (доходы больше 1 млрд рублей, директор — Людмила Круглова). В обоих случаях Кулишкин является компаньоном Меленцовой.