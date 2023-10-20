Кредиторы 75-летней совладелицы «Вними-Сибирь» согласились пойти на мировую

Напомним: Любовь Меленцова владеет долями в уставном капитале сразу двух ООО «Вними-Сибирь», прописанных в одном и том же здании на Красном Пути. Ей принадлежат 28,8% уставного капитала небольшой фирмы с 7-миллионной годовой выручкой, которой руководит Сергей Кулишкин, и 32,88% УК одного из гигантов омской молочной промышленности (доходы больше 1 млрд рублей, директор — Людмила Круглова). В обоих случаях Кулишкин является компаньоном Меленцовой.