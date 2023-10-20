Красно-белый красавчик. В Омске за 700 тысяч продают 68-летний «Москвич»

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске за 5 млн выставили на продажу Mercedes, выпущенный в 1937 году. Бордовый седан в комплектации Limousine 4-door 170V имеет двигатель объемом 1,7 литра мощностью 38 лошадиных сил.