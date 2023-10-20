Красно-белый красавчик. В Омске за 700 тысяч продают 68-летний «Москвич»

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
В Омске выставили на продажу 68-летний «Москвич-401» красно-белого цвета. Цена раритетного автомобиля — 700 тысяч рублей. Продавец готов к торгу.
«Обивка салона новая, велюр. Техническое состояние отличное, машина на ходу.
Эксплуатируем в основном по праздникам и иногда прокатываем, чтобы машина не застаивалась. Перекрас легализован», — говорится в объявлении.
В машине установлен заводской двигатель. Также имеется магнитола с двумя динамиками. Продавец предупреждает о небольших пятнах ржавчины на кузове автомобиля.
«Москвич-401» — усовершенствованная версия модели «Москвич-400». Автомобиль выпускали с 1954 по 1956 годы. Розничная отпускная цена 401-й модели в то время составляла 9 тысяч советских рублей.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске за 5 млн выставили на продажу Mercedes, выпущенный в 1937 году. Бордовый седан в комплектации Limousine 4-door 170V имеет двигатель объемом 1,7 литра мощностью 38 лошадиных сил.