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Published Сегодня, 04:17

Modified Сегодня, 04:21

Updated Сегодня, 04:21

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Красно-белый красавчик. В Омске за 700 тысяч продают 68-летний «Москвич»

20 октября 2023, 04:17
Фото: 1MI
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В Омске выставили на продажу раритетный «Москвич» за 700 тысяч рублей

Машина отреставрирована, стоит родная ходовая часть.

В Омске выставили на продажу 68-летний «Москвич-401» красно-белого цвета. Цена раритетного автомобиля — 700 тысяч рублей. Продавец готов к торгу.

«Обивка салона новая, велюр. Техническое состояние отличное, машина на ходу.
Эксплуатируем в основном по праздникам и иногда прокатываем, чтобы машина не застаивалась. Перекрас легализован», — говорится в объявлении.

В машине установлен заводской двигатель. Также имеется магнитола с двумя динамиками. Продавец предупреждает о небольших пятнах ржавчины на кузове автомобиля.

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Фото: drom

«Москвич-401» — усовершенствованная версия модели «Москвич-400». Автомобиль выпускали с 1954 по 1956 годы. Розничная отпускная цена 401-й модели в то время составляла 9 тысяч советских рублей.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске за 5 млн выставили на продажу Mercedes, выпущенный в 1937 году. Бордовый седан в комплектации Limousine 4-door 170V имеет двигатель объемом 1,7 литра мощностью 38 лошадиных сил.

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