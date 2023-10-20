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Кому нельзя делать в день 10 тысяч шагов

Кому нельзя делать в день 10 тысяч шагов

20 октября 2023, 08:20
Фото: 1MI
10 тыс. шагов в день может навредить нашему телу и даже разрушить его, особенно если уже есть боль в суставах, пояснице и спине, так как чрезмерная нагрузка на больное место усугубляет состояние и приводит к серьезным последствиям.

Ходьба считается простым, естественным и полезным видом активности. Эксперты утверждают, что она даже безопаснее бега. Многие считают, что каждый день нужно проходить 10 тысяч шагов, чтобы поддерживать свое тело в форме. Однако, оказывается, выполнение этой «нормы» может быть опасным.

Однако, как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», 10 тысяч шагов в день могут навредить нашему телу и даже нанести ему вред. Об этом рассказала физический реабилитолог, тренер Международной федерации йоги София Агапова. По словам Агаповой, долгая прогулка может быть не полезной для всех.

«Если у вас уже есть боль в суставах ног, пояснице и спине — не начинайте ходить до тех пор, пока вы не решите эти проблемы. Чрезмерная нагрузка на больные места во время ходьбы в большинстве случаев может ухудшить состояние и привести к серьезным последствиям», — отметила Агапова в интервью с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Она добавила, что если после прогулки человек чувствует себя хуже, чем до нее — у него могут возникнуть боли, усталость и дискомфорт. Это может быть связано с проблемами в опорно-двигательном аппарате.

«Если эти проблемы не решить и продолжать нагружать тело, они могут стать серьезными и потребовать интенсивного лечения. Физическая активность полезна, но ходьба не будет полезной, если есть проблемы с работой суставов и позвоночника. Если мы заставим работать неисправный механизм, то это только ухудшит ситуацию», — пояснила реабилитолог.

Только после решения проблемы с болью и дискомфортом в теле можно ходить так много и долго, как захочется, заключила эксперт.

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