Кому нельзя делать в день 10 тысяч шагов

«Если у вас уже есть боль в суставах ног, пояснице и спине — не начинайте ходить до тех пор, пока вы не решите эти проблемы. Чрезмерная нагрузка на больные места во время ходьбы в большинстве случаев может ухудшить состояние и привести к серьезным последствиям», — отметила Агапова в интервью с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».