Кому нельзя делать в день 10 тысяч шагов

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Ходьба считается простым, естественным и полезным видом активности. Эксперты утверждают, что она даже безопаснее бега. Многие считают, что каждый день нужно проходить 10 тысяч шагов, чтобы поддерживать свое тело в форме. Однако, оказывается, выполнение этой «нормы» может быть опасным.
Однако, как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», 10 тысяч шагов в день могут навредить нашему телу и даже нанести ему вред. Об этом рассказала физический реабилитолог, тренер Международной федерации йоги София Агапова. По словам Агаповой, долгая прогулка может быть не полезной для всех.
«Если у вас уже есть боль в суставах ног, пояснице и спине — не начинайте ходить до тех пор, пока вы не решите эти проблемы. Чрезмерная нагрузка на больные места во время ходьбы в большинстве случаев может ухудшить состояние и привести к серьезным последствиям», — отметила Агапова в интервью с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Она добавила, что если после прогулки человек чувствует себя хуже, чем до нее — у него могут возникнуть боли, усталость и дискомфорт. Это может быть связано с проблемами в опорно-двигательном аппарате.
«Если эти проблемы не решить и продолжать нагружать тело, они могут стать серьезными и потребовать интенсивного лечения. Физическая активность полезна, но ходьба не будет полезной, если есть проблемы с работой суставов и позвоночника. Если мы заставим работать неисправный механизм, то это только ухудшит ситуацию», — пояснила реабилитолог.
Только после решения проблемы с болью и дискомфортом в теле можно ходить так много и долго, как захочется, заключила эксперт.