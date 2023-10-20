И это еще не все. Омский аэропорт обслужил почти полтора миллиона пассажиров

Полеты на внутренних линиях совершили 1,2 тыс человек (+8% к показателям прошлого года). Чаще всего омские пассажиры летали в Москву (558,1 тыс человек), Санкт-Петербург (173,4 тыс человек), Сочи (163 тыс человек), Новосибирск (89,4 тыс человек) и Казань (22,9 тыс человек). К слову, аэропорт имени Карбышева 7 августа 2023 года принял миллионного пассажира. Это на месяц раньше, чем в 2022 году.