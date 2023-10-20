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Updated Сегодня, 07:10

иллюстрация

И это еще не все. Омский аэропорт обслужил почти полтора миллиона пассажиров

20 октября 2023, 07:06
Фото: Город55
иллюстрация

Омский аэропорт обслужил почти полтора миллиона пассажиров в 2023 году

Аналитики подытожили работу за прошедшие несколько месяцев.

В пресс-центре омского аэропорта представили итоги работы за девять месяцев 2023 года. За это время услугами местного аэровокзала воспользовались 1,3 млн человек. Это на 8,5% выше показателя 2022 года.

Полеты на внутренних линиях совершили 1,2 тыс человек (+8% к показателям прошлого года). Чаще всего омские пассажиры летали в Москву (558,1 тыс человек), Санкт-Петербург (173,4 тыс человек), Сочи (163 тыс человек), Новосибирск (89,4 тыс человек) и Казань (22,9 тыс человек). К слову, аэропорт имени Карбышева 7 августа 2023 года принял миллионного пассажира. Это на месяц раньше, чем в 2022 году.

Летали за границу за девять месяцев из омского аэропорта 94,2 тыс человек (+12% к показателям прошлого года). Популярнее всего оказались направления в Анталью (Турция), Нур-Султан (Казахстан), Ташкент, Наманган (Узбекистан) и Утапао (Таиланд).

В общей сложности за 2023 год омский аэропорт обслужил 6,6 тыс воздушных судов. Это на 7,7% выше показателей того же периода в прошлом году.

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#Транспорт#Омск#Омская область#Новости#Омский аэропорт#Алина Ясинская
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