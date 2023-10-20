Главный тренер омского «Авангарда» о проигрыше «Ладе»: « На выезде не получается»

Posted Сегодня, 20:43
Published Сегодня, 20:43
Modified Сегодня, 20:43
Updated Сегодня, 20:43
Главный тренер омского «Авангарда» прокомментировал второе подряд поражение на выезде.
«По-прежнему на выезде у нас не получается игра, так как домашние, — с настроем, с дисциплиной. Сегодня нас опять подвели неоправданные удаления», — уверен Михаил Кравец.
По мнению наставника «ястребов», команда чересчур много пропускает.
«Пропускаем много, но, в принципе, хорошо, что вернулись и забили нужные и важные голы. Однако в большинстве пропускаем, а такого не должно быть, будем над этим работать», — заверил Кравец.
Тем не менее, главный тренер омичей уверен, что команда может играть намного лучше.
«Уверен, что парни могут играть лучше на 100 процентов. Сегодня боролись до конца и почти догнали соперника, а затем уже рисковали. Повторюсь, — нужно лучше играть второй период, а то два удаления и перелом игры», -считает Михаил Кравец.
Напомним, сегодня «Авангард» уступил тольяттинской «Ладе» со счетом 3:5.