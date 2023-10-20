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«Двушки» от 5,5 млн. В Омске на Завертяева сдали в эксплуатацию новостройку

20 октября 2023, 02:47
Фото: 1MI
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В Омске сдали в эксплуатацию 9-этажный дом в микрорайоне «Успешный-2»

Общая площадь помещений составляет больше 3,7 тысяч кв. м. В доме 72 квартиры.

В микрорайоне «Успешный-2» на улице Завертяева сдали в эксплуатацию новостройку. Соответствующее разрешение подписали в департаменте архитектуры и градостроительства мэрии Омска.

В доме 9 этажей, один из которых подземный. Общая площадь жилых помещений составляет 3737,6 кв. м. В новостройке 72 квартиры: 40 — однокомнатные, 24 — двухкомнатные, 8 — трехкомнатные. Здание возвел «Завод строительных конструкций № 1».

Согласно данным с сайтов по продаже недвижимости, двухкомнатные квартиры в микрорайоне «Успешный-2» продают по цене от 5,5 млн рублей. Жилье предусматривает отделку «под ключ». «Трешка» в новом ЖК будет стоить от 6,7 млн рублей.

Ранее Город55 сообщал, что возле G-Drive Арены сдали 17-этажный дом на 329 квартир. Здание построила компания «Трест № 4». Общая площадь жилья составляет больше 17 тысяч «квадратов».

В Омске возле G-Drive Арены сдали 17-этажный дом на 329 квартир
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#Недвижимость#Омск#Омская область#Жилье#Многоквартирный дом#Новостройка#Дом#Евгений Игишев#Сдали
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