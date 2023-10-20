«Двушки» от 5,5 млн. В Омске на Завертяева сдали в эксплуатацию новостройку

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В микрорайоне «Успешный-2» на улице Завертяева сдали в эксплуатацию новостройку. Соответствующее разрешение подписали в департаменте архитектуры и градостроительства мэрии Омска.
В доме 9 этажей, один из которых подземный. Общая площадь жилых помещений составляет 3737,6 кв. м. В новостройке 72 квартиры: 40 — однокомнатные, 24 — двухкомнатные, 8 — трехкомнатные. Здание возвел «Завод строительных конструкций № 1».
Согласно данным с сайтов по продаже недвижимости, двухкомнатные квартиры в микрорайоне «Успешный-2» продают по цене от 5,5 млн рублей. Жилье предусматривает отделку «под ключ». «Трешка» в новом ЖК будет стоить от 6,7 млн рублей.
Ранее Город55 сообщал, что возле G-Drive Арены сдали 17-этажный дом на 329 квартир. Здание построила компания «Трест № 4». Общая площадь жилья составляет больше 17 тысяч «квадратов».