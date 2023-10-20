«Двушки» от 5,5 млн. В Омске на Завертяева сдали в эксплуатацию новостройку

Согласно данным с сайтов по продаже недвижимости, двухкомнатные квартиры в микрорайоне «Успешный-2» продают по цене от 5,5 млн рублей. Жилье предусматривает отделку «под ключ». «Трешка» в новом ЖК будет стоить от 6,7 млн рублей.