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Дмитрий Нагиев дал интервью искусственному интеллекту в автомобиле

Дмитрий Нагиев дал интервью искусственному интеллекту в автомобиле

20 октября 2023, 08:28
Фото: Midjourney
Дмитрий Нагиев вернулся в Россию и дал интервью нейросети в салоне автомобиля, где он ответил на вопросы и призвал своих поклонников выбрать путь любви, доброты и счастья.

Отдохнувший Дмитрий Нагиев вернулся в Россию после отпуска и дал интервью искусственному интеллекту в салоне китайского внедорожника.

Как рассказало интернет-издание «Подмосковье сегодня», актер отвечал на вопросы и, по просьбе ИИ, произнес напутствие для своих поклонников и будущих поколений. Нагиев обратился к россиянам с призывом выбирать «путь любви, путь доброты, путь счастья».

К тому же актер, известный по главной роли в сериале «Физрук», отметил, что сам захотел пообщаться с искусственным интеллектом. Несмотря на то, что это «бездушная машина», Нагиев выразил ей благодарность за то, что она помогла прервать его молчание.

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