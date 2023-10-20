Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Отдохнувший Дмитрий Нагиев вернулся в Россию после отпуска и дал интервью искусственному интеллекту в салоне китайского внедорожника.
Как рассказало интернет-издание «Подмосковье сегодня», актер отвечал на вопросы и, по просьбе ИИ, произнес напутствие для своих поклонников и будущих поколений. Нагиев обратился к россиянам с призывом выбирать «путь любви, путь доброты, путь счастья».
К тому же актер, известный по главной роли в сериале «Физрук», отметил, что сам захотел пообщаться с искусственным интеллектом. Несмотря на то, что это «бездушная машина», Нагиев выразил ей благодарность за то, что она помогла прервать его молчание.