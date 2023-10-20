Большинство россиян против вывода монет из оборота

Более половины опрошенных (более 50%) заявили, что они не будут поднимать монеты с улицы, но около 30% готовы это делать. Мужчины вдвое и более чем вдвое чаще, чем женщины, считают, что подбирать мелочь на улице не стыдно. Также чаще всего к этому готовы люди с доходом от 80 тысяч рублей в месяц.