Большинство россиян против вывода монет из оборота

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
Из всех опрошенных, 20% высказались за вывод рублевых монет вообще, 9% считают, что нужно отказаться от всех монет, 6% предложили оставить только 10-рублевую монету, а 5% поддерживают идею отказа от монет в один и два рубля, пишет ИА RuNews24.ru.
Опрос проводился с 16 по 19 октября в 383 населенных пунктах и участвовало 1,6 тысячи человек из числа экономически активного населения РФ.
Относительно использования монет, 44% россиян сообщили, что тратят мелочь, при этом женщины делают это чаще, чем мужчины. 27% складывают монеты в копилку, преимущественно это делают мужчины. Еще 14% отдают мелочь своим детям, 7% используют монеты для других целей, например, коллекционирования. 4% меняют мелочь на бумажные купюры, 3% жертвуют на благотворительность, а 1% выбрасывают монеты.
Более половины опрошенных (более 50%) заявили, что они не будут поднимать монеты с улицы, но около 30% готовы это делать. Мужчины вдвое и более чем вдвое чаще, чем женщины, считают, что подбирать мелочь на улице не стыдно. Также чаще всего к этому готовы люди с доходом от 80 тысяч рублей в месяц.