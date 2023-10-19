В омском дептрансе пообещали пустить автобусы до микрорайона «Регата» в 2024 году

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
На сегодняшнем заседании комитета Омского горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры речь шла, помимо всего прочего, о проблемах микрорайона «Регата» в Кировском округе. Там активно идет строительство, а ряд домов уже заселен, но муниципальный транспорт до «Регаты» пока не доезжает. Глава дептранса Вадим Кормилец рассказал, что все изменится.
— Предполагается запустить автобусы до «Регаты» в следующем году, — уточнил чиновник. — Рассматривались разные маршруты, но в итоге было решено продлевать 79-й, который работает по регулируемому тарифу.
По словам Кормильца, автобусы будут ездить по улице 12-го Декабря, затем по улицам Суворова, Володарского, Граничной и снова по 12-го Декабря. На ряде участков для безопасности будет введено одностороннее движение. Появятся три дополнительные остановки: у дома №9 на улице Володарского, у дома №34 на Пограничной и у дома №22 на улице 12-го Декабря.
Депутат Анатолий Канунников, который избирался в Горсовет в том числе от жителей «Регаты», констатировал, что за проблемы микрорайона взялись «вовремя».
— У нас в традициях, пока строится новый микрорайон, не обращать на него внимание, — признал Канунников. — Но теперь у нас уже 9 домов практически заселены, есть детсад, потом появится школа. Мы вовремя начали, потому что люди немного устают от невнимания…
Новые остановки будут включены в официальный перечень, по данным Дептранса, в первом квартале 2024 года.