В омском дептрансе пообещали пустить автобусы до микрорайона «Регата» в 2024 году

По словам Кормильца, автобусы будут ездить по улице 12-го Декабря, затем по улицам Суворова, Володарского, Граничной и снова по 12-го Декабря. На ряде участков для безопасности будет введено одностороннее движение. Появятся три дополнительные остановки: у дома №9 на улице Володарского, у дома №34 на Пограничной и у дома №22 на улице 12-го Декабря.