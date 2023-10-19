В Омске мужчина украл из чужого гаража имущество и 9 дней скрывается от полицейских

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
О краже стало известно еще 10 октября. Тогда в управлении была опубликована запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно лицо злоумышленника. Полицейские начали розыск и просили людей, располагающих информацией о мужчине на видео, обращаться в полицию.
Однако розыскные мероприятия не принесли результата, предполагаемого нарушителя все еще не нашли. Сотрудники отдела полиции № 3 УМВД России по городу Омску продолжают поиск.
Напомним, что омич совершил кражу из гаража на улице Поворотникова. Сумма ущерба составила 20 000 рублей. В материале ниже можно увидеть запись с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала подозреваемого.