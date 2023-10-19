Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:35

Published Сегодня, 08:35

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

Иллюстрация

В Омске мужчина украл из чужого гаража имущество и 9 дней скрывается от полицейских

19 октября 2023, 08:35
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске продолжают разыскивать мужчину, укравшего имущество из чужого гаража

О продолжении поисков рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

О краже стало известно еще 10 октября. Тогда в управлении была опубликована запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно лицо злоумышленника. Полицейские начали розыск и просили людей, располагающих информацией о мужчине на видео, обращаться в полицию.

Однако розыскные мероприятия не принесли результата, предполагаемого нарушителя все еще не нашли. Сотрудники отдела полиции № 3 УМВД России по городу Омску продолжают поиск.

Напомним, что омич совершил кражу из гаража на улице Поворотникова. Сумма ущерба составила 20 000 рублей. В материале ниже можно увидеть запись с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала подозреваемого.

В Омске разыскивают мужчину, подозреваемого в краже имущества из гаража
Узнать подробнее
#Полицейские#Кража#Полиция#Омск#Нарушения#Розыск#Материальный ущерб#Нарушение#Новости#Ущерб#Розыск по делу#Нарушитель#Анастасия Баянова#Имущественная кража
Подпишитесь
Дети голодают. Бастрыкин вновь обратил внимание на омскую стримершу Кипишную
Вчера, 06:24
Морковь, курица, яблоки. Какие продукты подорожали в Омске с начала года
Сегодня, 04:09
Престиж и зарплата те же. Министров исключили из состава правительства Омской области
Сегодня, 05:51
С застройщиком дома на 6-й Станционной для омских переселенцев расторгли контракт
Вчера, 11:03
Хамам, бильярдная и противоударные окна. Как выглядят самые дорогие коттеджи в Омске
Сегодня, 06:47
В Омск пришел новый застройщик: компания приглашает к сотрудничеству подрядчиков
Сегодня, 03:00