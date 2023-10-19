Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 21:09

Published Вчера, 21:09

Modified Вчера, 21:11

Updated Вчера, 21:11

В Индии задержали злоумышленников, растоптавших флаг Израиля

18 октября 2023, 21:09
По информации от правоохранительных органов, в городе Мумбаи было задержано четыре человека подозреваемых в осквернении флага Израиля.

Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на телеканал NDTV.

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как некая группа людей растаптывает флаг. Полиция Мумбаи активно следит за социальными сетями в поисках возможного подстрекательства или нежелательного контента, связанного с конфликтом между Палестиной и Израилем. Четверых подозреваемых, предположительно причастных к данному инциденту, задержали на следующий день после публикации видео.

#Происшествия
Подпишитесь
Дети голодают. Бастрыкин вновь обратил внимание на омскую стримершу Кипишную
Вчера, 06:24
Без конкурентов. В Омске определились с компанией для продажи транспортных карт
Вчера, 04:29
Массово пропадают люди. В Омской области ищут сразу троих потерявшихся мужчин
Вчера, 03:33
Зима близко. К концу недели в Омске обещают первый снег
Вчера, 06:11
Бывший омский губернатор Александр Бурков официально устроился на «Уралвагонзавод»
Вчера, 07:36
Омских депутатов заинтересовали «собачьи свадьбы»
Вчера, 08:55