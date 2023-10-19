В Индии задержали злоумышленников, растоптавших флаг Израиля

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как некая группа людей растаптывает флаг. Полиция Мумбаи активно следит за социальными сетями в поисках возможного подстрекательства или нежелательного контента, связанного с конфликтом между Палестиной и Израилем. Четверых подозреваемых, предположительно причастных к данному инциденту, задержали на следующий день после публикации видео.