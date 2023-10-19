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В Госдуме хотят упростить процедуру отзыва лицензий у управляющих компаний

В Госдуме хотят упростить процедуру отзыва лицензий у управляющих компаний

19 октября 2023, 08:08
Фото: 1MI
Депутат Госдумы предложил упростить процедуру отзыва лицензий у управляющих компаний, чтобы помочь жителям решать проблемы с недобросовестными компаниями в правовом поле и дать руководителям понять, что потерять лицензию намного легче, чем получить.

В Госдуме высказали предложение о том, чтобы упростить процедуру отзыва лицензий у управляющих компаний.

Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», депутат Сергей Колунов рассказал о случае в Щелкове, где сотрудница управляющей компании сбила жительницу микрорайона. По его словам, законодательство уже регулирует большую часть работы этих компаний, но иногда возникают истории, которые требуют более серьезной реакции.

Депутат предлагает упростить процедуру отзыва лицензий, чтобы помочь жителям решать проблемы с недобросовестными управляющими компаниями и показать руководителям, что потерять лицензию будет намного проще, чем получить ее.

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