В Госдуме хотят упростить процедуру отзыва лицензий у управляющих компаний

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
В Госдуме высказали предложение о том, чтобы упростить процедуру отзыва лицензий у управляющих компаний.
Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», депутат Сергей Колунов рассказал о случае в Щелкове, где сотрудница управляющей компании сбила жительницу микрорайона. По его словам, законодательство уже регулирует большую часть работы этих компаний, но иногда возникают истории, которые требуют более серьезной реакции.
Депутат предлагает упростить процедуру отзыва лицензий, чтобы помочь жителям решать проблемы с недобросовестными управляющими компаниями и показать руководителям, что потерять лицензию будет намного проще, чем получить ее.