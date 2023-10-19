В Госдуме хотят упростить процедуру отзыва лицензий у управляющих компаний

Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», депутат Сергей Колунов рассказал о случае в Щелкове, где сотрудница управляющей компании сбила жительницу микрорайона. По его словам, законодательство уже регулирует большую часть работы этих компаний, но иногда возникают истории, которые требуют более серьезной реакции.