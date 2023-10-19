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Posted Вчера, 21:03

Published Вчера, 21:03

Modified Вчера, 21:06

Updated Вчера, 21:06

Ученые: откладывание утреннего подъема улучшает когнитивные способности

18 октября 2023, 21:03
По мнению ученых из Стокгольмского университета, перенос сигнала будильника на более позднее время может положительно сказаться на умственных способностях человека.

В исследовании, представленном на портале Willey, отмечается, что многие люди не встают сразу по первому звонку будильника и ставят его на повторение, чтобы подняться через некоторое время. Ученые решили выяснить, есть ли разница между людьми, которые постоянно откладывают будильник, и остальными.

В эксперименте приняли участие свыше 1700 человек, пишет Общественная служба новостей. Ученые проанализировали их режим дня, повседневные привычки и провели тесты для определения когнитивных способностей.

В результате исследования было обнаружено, что испытуемые, которые регулярно переносят сигнал будильника, демонстрировали более высокий уровень умственных способностей по сравнению с теми, кто этого не делает.

Ученые отмечают, что полученные данные помогут более детально изучить это явление и определить возможные долгосрочные последствия такого режима сна для здоровья людей.

#Общество
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