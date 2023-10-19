Ученые: откладывание утреннего подъема улучшает когнитивные способности

Posted Вчера, 21:03
Published Вчера, 21:03
Modified Вчера, 21:06
Updated Вчера, 21:06
В исследовании, представленном на портале Willey, отмечается, что многие люди не встают сразу по первому звонку будильника и ставят его на повторение, чтобы подняться через некоторое время. Ученые решили выяснить, есть ли разница между людьми, которые постоянно откладывают будильник, и остальными.
В эксперименте приняли участие свыше 1700 человек, пишет Общественная служба новостей. Ученые проанализировали их режим дня, повседневные привычки и провели тесты для определения когнитивных способностей.
В результате исследования было обнаружено, что испытуемые, которые регулярно переносят сигнал будильника, демонстрировали более высокий уровень умственных способностей по сравнению с теми, кто этого не делает.
Ученые отмечают, что полученные данные помогут более детально изучить это явление и определить возможные долгосрочные последствия такого режима сна для здоровья людей.