Ученые: откладывание утреннего подъема улучшает когнитивные способности

В исследовании, представленном на портале Willey, отмечается, что многие люди не встают сразу по первому звонку будильника и ставят его на повторение, чтобы подняться через некоторое время. Ученые решили выяснить, есть ли разница между людьми, которые постоянно откладывают будильник, и остальными.