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Цены на яблоки в России растут быстрее инфляции

19 октября 2023, 12:20
Согласно данным Росстата, цены на фрукты и овощи в России значительно выросли. Особенно это касается яблок, цены на которые выросли на 26% с сентября 2022 года до сентября 2023 года. Это самый большой рост цен среди всех товарных групп.

Яблоки имеют особое положение среди других фруктов. Они не только импортируются, но также широко производятся в России и используются в различных продуктах, таких как пюре, соки и варенье. Поэтому состояние рынка яблок отражает общую экономическую ситуацию в плодоовощном сегменте агропромышленного комплекса страны, пишет ИА RuNews24.ru.

Если рассмотреть цены на яблоки оптом, то средняя стоимость составляет 45 рублей за килограмм. В рознице же цена достигает 123 рубля за килограмм, что почти в три раза выше.

По данным начала октября, самые высокие розничные цены на яблоки наблюдаются в Дальневосточном федеральном округе (211 рублей за килограмм), Сибирском федеральном округе (150 рублей за килограмм) и Северо-Западном федеральном округе (141 рубль за килограмм). Наименьшие цены на яблоки фиксируются в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах (94 рубля за килограмм).

Несколько последних недель наблюдается снижение как оптовых, так и розничных цен на яблоки, что связано с сезонными колебаниями: новый урожай поступает на рынок. Однако при анализе динамики цен на яблоки за весь год можно заметить, что к середине октября их стоимость выросла на 16%, что примерно в три раза больше, чем уровень инфляции за этот период.

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