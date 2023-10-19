Цены на яблоки в России растут быстрее инфляции

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Яблоки имеют особое положение среди других фруктов. Они не только импортируются, но также широко производятся в России и используются в различных продуктах, таких как пюре, соки и варенье. Поэтому состояние рынка яблок отражает общую экономическую ситуацию в плодоовощном сегменте агропромышленного комплекса страны, пишет ИА RuNews24.ru.
Если рассмотреть цены на яблоки оптом, то средняя стоимость составляет 45 рублей за килограмм. В рознице же цена достигает 123 рубля за килограмм, что почти в три раза выше.
По данным начала октября, самые высокие розничные цены на яблоки наблюдаются в Дальневосточном федеральном округе (211 рублей за килограмм), Сибирском федеральном округе (150 рублей за килограмм) и Северо-Западном федеральном округе (141 рубль за килограмм). Наименьшие цены на яблоки фиксируются в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах (94 рубля за килограмм).
Несколько последних недель наблюдается снижение как оптовых, так и розничных цен на яблоки, что связано с сезонными колебаниями: новый урожай поступает на рынок. Однако при анализе динамики цен на яблоки за весь год можно заметить, что к середине октября их стоимость выросла на 16%, что примерно в три раза больше, чем уровень инфляции за этот период.