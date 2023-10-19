Цены на яблоки в России растут быстрее инфляции

Несколько последних недель наблюдается снижение как оптовых, так и розничных цен на яблоки, что связано с сезонными колебаниями: новый урожай поступает на рынок. Однако при анализе динамики цен на яблоки за весь год можно заметить, что к середине октября их стоимость выросла на 16%, что примерно в три раза больше, чем уровень инфляции за этот период.