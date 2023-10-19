Стройку омской школы, из-за которой судят замминистра, вновь проверили прокуроры

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
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Updated Сегодня, 07:41
В Горьковском районе Омской области прокуратура проверила стройплощадку школы, сообщили сегодня, 19 октября, в пресс-службе ведомства. Образовательное учреждение на 550 мест возводит подрядчик «СПК „Сибцентрстрой“ за счет средств национальных проектов.
Прокуратура выявила на объекте отставание от срока выполнения работ и недостаточное количество работников на площадке. Эти нарушения уже находили не один раз. Сроки каждый раз переносили.
Руководителю подрядной организации Рафику Сафаряну указали на необходимость сдать объект, а органам власти — проконтролировать работы. За ходом стройки будет еженедельно следить прокурор Горьковского района Виктор Копыльцов.
Отметим, что в настоящее время из-за срыва сроков строек по нацпроектам, к которым относится и школа в Горьковском районе, судят бывшего заместителя министра строительства региона Владимира Сычева. Его также обвиняют в получении взятки.