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В Омской области прокуратура проверила затянувшуюся стройку школы

Стройку омской школы, из-за которой судят замминистра, вновь проверили прокуроры

19 октября 2023, 07:39
Фото: Прокуратура Омской области

В Омской области прокуратура проверила затянувшуюся стройку школы

Образовательное учреждение на 550 мест возводит подрядчик «СПК „Сибцентрстрой“ за счет средств национальных проектов.

В Горьковском районе Омской области прокуратура проверила стройплощадку школы, сообщили сегодня, 19 октября, в пресс-службе ведомства. Образовательное учреждение на 550 мест возводит подрядчик «СПК „Сибцентрстрой“ за счет средств национальных проектов.

Прокуратура выявила на объекте отставание от срока выполнения работ и недостаточное количество работников на площадке. Эти нарушения уже находили не один раз. Сроки каждый раз переносили.

Руководителю подрядной организации Рафику Сафаряну указали на необходимость сдать объект, а органам власти — проконтролировать работы. За ходом стройки будет еженедельно следить прокурор Горьковского района Виктор Копыльцов.

Отметим, что в настоящее время из-за срыва сроков строек по нацпроектам, к которым относится и школа в Горьковском районе, судят бывшего заместителя министра строительства региона Владимира Сычева. Его также обвиняют в получении взятки.

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#Образование#Омск#Омская область#Прокуратура#Школа#Строительство#Физкультурно-оздоровительный комплекс#Горьковский район#Национальные проекты#Евгений Игишев
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