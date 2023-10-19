Стало известно, в какую сумму обойдется избрание депутата на место умершего Путинцева

Речь идет о выборах депутата вместо Виталия Путинцева, умершего 5 сентября. Город55 уже писал о том, что ТИК Ленинского округа предложил провести голосование 14 января 2024 года: эта дата признана оптимальной с учетом того, что в марте пройдут выборы президента.