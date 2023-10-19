Стало известно, в какую сумму обойдется избрание депутата на место умершего Путинцева

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Глава департамента финансов администрации Омска Ольга Илютикова на сегодняшнем заседании профильного комитета Горсовета представила депутатам проект поправок к городскому бюджету на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов. Мэрия предлагает увеличить и доходы, и расходы, причем деньги пойдут на самые разные цели.
В проекте есть и пункт, касающийся проведения дополнительных выборов в городской Совет.
— В связи с подготовкой и проведением дополнительных выборов депутата
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 34, — гласит этот пункт, — включить нового главного распорядителя бюджетных средств — территориальную избирательную комиссию по Ленинскому административному округу города Омска, бюджетные ассигнования для финансового обеспечения проведения дополнительных выборов запланировать в размере 4 279 167,30 руб.
Речь идет о выборах депутата вместо Виталия Путинцева, умершего 5 сентября. Город55 уже писал о том, что ТИК Ленинского округа предложил провести голосование 14 января 2024 года: эта дата признана оптимальной с учетом того, что в марте пройдут выборы президента.