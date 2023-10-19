Советы автоюриста: как повысить безопасность на дороге в холодный сезон

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Автоюрист Дмитрий Славнов в интервью Общественной службе новостей дал несколько советов, которые помогут повысить безопасность на дорогах, не доходя до крайностей.
«Скользкие дороги — это действительно серьезная проблема, — отметил специалист. — Единственный полезный совет здесь — это не разгоняться по ним и остерегаться подводного катания. Снег также может стать неожиданным препятствием для комфортного вождения — и не только на дороге, но и на стекле, поэтому не помешает проверить работу стеклоочистителей перед тем, как отправиться в путь. Про летнюю резину вообще молчу — думаю, всем ясно, что на ней все еще безопасно ездить. Утренние заморозки в таком случае могут быть серьезной опасностью для вас».
В то же время, собеседник издания отметил, что Москва, Санкт-Петербург и другие крупные города зимой «достаточно хорошо убирают».
«Соблюдайте дистанцию на дороге, и все будет в порядке, — заявил Славнов. — На самом деле, гораздо больше опасности, чем снег, представляют автовладельцы, которые все время заняты своими телефонами. Это настоящий бич нашего времени, люди отвлекаются и попадают в аварии. Когда мне присылают материалы дел о дорожных происшествиях, я вижу, что там каждое второе ДТП происходит из-за того, что водитель отвлекся на новости или сообщение в телефоне».
Что касается массового перехода россиян на общественный транспорт в осенне-зимний период, то такого явления автоюрист не замечал.
«Существуют так называемые „подснежники“ — как правило, это пенсионеры, которые весной, летом и осенью ездят на дачные участки, — сказал специалист. — Зимой там становится холодно, вода перестает течь, и на этот период люди перестают туда ездить и часто пользуются общественным транспортом. Но это не значит, что они оставляют свои автомобили без присмотра. Кроме того, в целом количество таких людей невелико».