Советы автоюриста: как повысить безопасность на дороге в холодный сезон

«Скользкие дороги — это действительно серьезная проблема, — отметил специалист. — Единственный полезный совет здесь — это не разгоняться по ним и остерегаться подводного катания. Снег также может стать неожиданным препятствием для комфортного вождения — и не только на дороге, но и на стекле, поэтому не помешает проверить работу стеклоочистителей перед тем, как отправиться в путь. Про летнюю резину вообще молчу — думаю, всем ясно, что на ней все еще безопасно ездить. Утренние заморозки в таком случае могут быть серьезной опасностью для вас».