Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

Советы автоюриста: как повысить безопасность на дороге в холодный сезон

19 октября 2023, 14:09
Теплый сезон сменяется холодным, и перед владельцами автомобилей возникают новые проблемы, которые нужно решать как можно быстрее.

Автоюрист Дмитрий Славнов в интервью Общественной службе новостей дал несколько советов, которые помогут повысить безопасность на дорогах, не доходя до крайностей.

«Скользкие дороги — это действительно серьезная проблема, — отметил специалист. — Единственный полезный совет здесь — это не разгоняться по ним и остерегаться подводного катания. Снег также может стать неожиданным препятствием для комфортного вождения — и не только на дороге, но и на стекле, поэтому не помешает проверить работу стеклоочистителей перед тем, как отправиться в путь. Про летнюю резину вообще молчу — думаю, всем ясно, что на ней все еще безопасно ездить. Утренние заморозки в таком случае могут быть серьезной опасностью для вас».

В то же время, собеседник издания отметил, что Москва, Санкт-Петербург и другие крупные города зимой «достаточно хорошо убирают».

«Соблюдайте дистанцию на дороге, и все будет в порядке, — заявил Славнов. — На самом деле, гораздо больше опасности, чем снег, представляют автовладельцы, которые все время заняты своими телефонами. Это настоящий бич нашего времени, люди отвлекаются и попадают в аварии. Когда мне присылают материалы дел о дорожных происшествиях, я вижу, что там каждое второе ДТП происходит из-за того, что водитель отвлекся на новости или сообщение в телефоне».

Что касается массового перехода россиян на общественный транспорт в осенне-зимний период, то такого явления автоюрист не замечал.

«Существуют так называемые „подснежники“ — как правило, это пенсионеры, которые весной, летом и осенью ездят на дачные участки, — сказал специалист. — Зимой там становится холодно, вода перестает течь, и на этот период люди перестают туда ездить и часто пользуются общественным транспортом. Но это не значит, что они оставляют свои автомобили без присмотра. Кроме того, в целом количество таких людей невелико».

Подпишитесь
Дети голодают. Бастрыкин вновь обратил внимание на омскую стримершу Кипишную
Вчера, 06:24
В Омской области собрали худший урожай зерна за 5 лет. Что будет с ценами на хлеб
Сегодня, 10:58
Престиж и зарплата те же. Министров исключили из состава правительства Омской области
Сегодня, 05:51
«Долой Тупицыно». В России хотят запретить оскорбительные названия населенных пунктов
Сегодня, 10:50
Хамам, бильярдная и противоударные окна. Как выглядят самые дорогие коттеджи в Омске
Сегодня, 06:47
В Омск пришел новый застройщик: компания приглашает к сотрудничеству подрядчиков
Сегодня, 03:00