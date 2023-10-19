СК предъявил обвинение в двойном убийстве пасынку рок-музыканта Намина

По его словам, после очередной ссоры с бабушкой, он дождался, пока она уснет, а затем совершил убийство. После этого Микоян позвонил своему брату и пригласил его к себе. Когда брат приехал, обвиняемый также убил его. После совершения преступления, Микоян вызвал полицию.