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СК предъявил обвинение в двойном убийстве пасынку рок-музыканта Намина

19 октября 2023, 14:58
Следственный комитет предъявил обвинение Роману Микояну в двойном убийстве. Он является пасынком известного рок-музыканта Стаса Намина. В ходе допроса Микоян признался и рассказал о том, как все произошло.

По информации СК, 39-летний мужчина обвиняется в убийстве своей бабушки и брата. Мотивом преступления, по словам обвиняемого, стал долговременный конфликт в семье, пишет RT.

По его словам, после очередной ссоры с бабушкой, он дождался, пока она уснет, а затем совершил убийство. После этого Микоян позвонил своему брату и пригласил его к себе. Когда брат приехал, обвиняемый также убил его. После совершения преступления, Микоян вызвал полицию.

Тела сына и тёщи музыканта были найдены 19 октября в деревне Крюково Истринского района. У Артёма Микояна и Парасковии Ткаченко было обнаружено несколько ножевых ранений.

Подозреваемый, Роман Микоян, был задержан. Он является сводным братом Артёма и приемным сыном Стаса Намина.

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