СК предъявил обвинение в двойном убийстве пасынку рок-музыканта Намина

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
По информации СК, 39-летний мужчина обвиняется в убийстве своей бабушки и брата. Мотивом преступления, по словам обвиняемого, стал долговременный конфликт в семье, пишет RT.
По его словам, после очередной ссоры с бабушкой, он дождался, пока она уснет, а затем совершил убийство. После этого Микоян позвонил своему брату и пригласил его к себе. Когда брат приехал, обвиняемый также убил его. После совершения преступления, Микоян вызвал полицию.
Тела сына и тёщи музыканта были найдены 19 октября в деревне Крюково Истринского района. У Артёма Микояна и Парасковии Ткаченко было обнаружено несколько ножевых ранений.
Подозреваемый, Роман Микоян, был задержан. Он является сводным братом Артёма и приемным сыном Стаса Намина.