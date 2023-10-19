Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Сексолог рассказала о влиянии эротики на самооценку

19 октября 2023, 12:28
Специалист по сексологии и семейной психологии Анастасия Чалая рассказала о плюсах и минусах доступности эротики и открытости темы секса.

По словам специалиста, либидо — это важное понятие в психоанализе. Оно представляет собой желание к половой близости, интерес к сексуальному партнеру и стремление к половому акту. На уровень либидо влияют различные факторы, такие как переутомление, стресс, низкая самооценка, прежний неудачный опыт, завышенные ожидания и другие, пишет ИА RuNews24.ru.

«Секс — важная часть нашей жизни. Гармоничные отношения с партнером положительно сказываются на других аспектах жизни и делают нас более счастливыми. Открытость этой темы позволяет людям говорить о ней, изучать и узнавать больше. Однако у нас есть проблема с психосексуальным образованием. Когда сталкиваются с проблемами в этой сфере, люди чаще обращаются не к специалистам, а ищут ответы в открытых источниках, что может привести к еще большим трудностям», — подчеркнула специалист.

По мнению эксперта, избыток доступной эротики оказывает влияние на самооценку людей и на их представление о том, каким должен быть секс. Она создает стереотипы и навешивает ярлыки.

«Сегодня многие стремятся к идеалам, к идеальному образу, что вызывает мысли вроде „Я не такой-то“, что в конечном счете снижает самооценку и увеличивает стресс, что, разумеется, негативно сказывается на либидо. Возникает синдром жизни отложенной на потом. Люди начинают думать: „Завтра я похудею, куплю красивое белье, и тогда у меня будет отношения, секс…“ Таким образом, они отдаляются от своих собственных потребностей и желаний», — отметила Анастасия Чалая.

#Дмитрий Фирсов
Подпишитесь
Дети голодают. Бастрыкин вновь обратил внимание на омскую стримершу Кипишную
Вчера, 06:24
В Омской области собрали худший урожай зерна за 5 лет. Что будет с ценами на хлеб
Сегодня, 10:58
Престиж и зарплата те же. Министров исключили из состава правительства Омской области
Сегодня, 05:51
«Долой Тупицыно». В России хотят запретить оскорбительные названия населенных пунктов
Сегодня, 10:50
Хамам, бильярдная и противоударные окна. Как выглядят самые дорогие коттеджи в Омске
Сегодня, 06:47
В Омск пришел новый застройщик: компания приглашает к сотрудничеству подрядчиков
Сегодня, 03:00