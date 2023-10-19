Сексолог рассказала о влиянии эротики на самооценку

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
По словам специалиста, либидо — это важное понятие в психоанализе. Оно представляет собой желание к половой близости, интерес к сексуальному партнеру и стремление к половому акту. На уровень либидо влияют различные факторы, такие как переутомление, стресс, низкая самооценка, прежний неудачный опыт, завышенные ожидания и другие, пишет ИА RuNews24.ru.
«Секс — важная часть нашей жизни. Гармоничные отношения с партнером положительно сказываются на других аспектах жизни и делают нас более счастливыми. Открытость этой темы позволяет людям говорить о ней, изучать и узнавать больше. Однако у нас есть проблема с психосексуальным образованием. Когда сталкиваются с проблемами в этой сфере, люди чаще обращаются не к специалистам, а ищут ответы в открытых источниках, что может привести к еще большим трудностям», — подчеркнула специалист.
По мнению эксперта, избыток доступной эротики оказывает влияние на самооценку людей и на их представление о том, каким должен быть секс. Она создает стереотипы и навешивает ярлыки.
«Сегодня многие стремятся к идеалам, к идеальному образу, что вызывает мысли вроде „Я не такой-то“, что в конечном счете снижает самооценку и увеличивает стресс, что, разумеется, негативно сказывается на либидо. Возникает синдром жизни отложенной на потом. Люди начинают думать: „Завтра я похудею, куплю красивое белье, и тогда у меня будет отношения, секс…“ Таким образом, они отдаляются от своих собственных потребностей и желаний», — отметила Анастасия Чалая.