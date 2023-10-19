Сексолог рассказала о влиянии эротики на самооценку

«Секс — важная часть нашей жизни. Гармоничные отношения с партнером положительно сказываются на других аспектах жизни и делают нас более счастливыми. Открытость этой темы позволяет людям говорить о ней, изучать и узнавать больше. Однако у нас есть проблема с психосексуальным образованием. Когда сталкиваются с проблемами в этой сфере, люди чаще обращаются не к специалистам, а ищут ответы в открытых источниках, что может привести к еще большим трудностям», — подчеркнула специалист.