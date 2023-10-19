Сбил людей и скрылся. В Омской области в аварии погибли два пешехода

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Вчера вечером, 18 октября, в Большереченском районе в ДТП погибли два пешехода, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
По предварительным данным, 61-летний водитель за рулем Daewoo Nexia ехал по трассе Омск-Тара и в районе 218 километра сбил двух пешеходов, которые шли по краю дороги. 57-летний житель села Евгащино и 41-летняя жительница села Курносово скончались на месте.
Водитель скрылся с места ДТП, но позже сам явился в полицию. Признаков опьянения у мужчины не обнаружили. Он объяснил, что авария произошла из-за того, что его ослепил встречный автомобиль. Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП. На место выехал прокурор Большереченского района, в ведомстве проконтролируют расследование аварии.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске водитель в Порт-Артуре сбил 7-летнюю девочку. Ребенок переходил дорогу в неположенном месте.