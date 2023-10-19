Сбил людей и скрылся. В Омской области в аварии погибли два пешехода

Водитель скрылся с места ДТП, но позже сам явился в полицию. Признаков опьянения у мужчины не обнаружили. Он объяснил, что авария произошла из-за того, что его ослепил встречный автомобиль. Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП. На место выехал прокурор Большереченского района, в ведомстве проконтролируют расследование аварии.