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В Омской области водитель насмерть сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП

Сбил людей и скрылся. В Омской области в аварии погибли два пешехода

19 октября 2023, 04:42
Фото: Управление МВД России по Омской области

В Омской области водитель насмерть сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП

Позже мужчина сам пришел в полицию. Расследование аварии проконтролирует прокуратура.

Вчера вечером, 18 октября, в Большереченском районе в ДТП погибли два пешехода, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

По предварительным данным, 61-летний водитель за рулем Daewoo Nexia ехал по трассе Омск-Тара и в районе 218 километра сбил двух пешеходов, которые шли по краю дороги. 57-летний житель села Евгащино и 41-летняя жительница села Курносово скончались на месте.

Водитель скрылся с места ДТП, но позже сам явился в полицию. Признаков опьянения у мужчины не обнаружили. Он объяснил, что авария произошла из-за того, что его ослепил встречный автомобиль. Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП. На место выехал прокурор Большереченского района, в ведомстве проконтролируют расследование аварии.

Фото: Прокуратура Омской области

Ранее Город55 сообщал, что в Омске водитель в Порт-Артуре сбил 7-летнюю девочку. Ребенок переходил дорогу в неположенном месте.

Переходила дорогу в неположенном месте. В Омске водитель сбил 7-летнюю девочку
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#Происшествия#ДТП#Полиция#Омск#Омская область#Прокуратура#Пешеходы#Евгений Игишев
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