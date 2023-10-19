С участком и арендаторами. В Омске за 71 млн продают ТК «Парад покупок»

Posted Сегодня, 02:38
Published Сегодня, 02:38
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Updated Сегодня, 02:40
В Омске выставили на продажу торгово-офисный комплекс «Парад покупок». Магазин находится на пересечении улиц Кирова и 10-я Рабочая. Общая площадь здания составляет 1360 кв м. Комплекс продается вместе с участком площадью 708 «квадратов». Цена готового бизнеса — 71,4 млн рублей.
«Центральные коммуникации, первая линия магистрали, высокий пешеходный и авто трафик. Возможна продажа с арендаторами. Отлично подходит под магазин, услуги, офис», — говорится в объявлении.
Согласно сервису 2Gis, в торговом комплексе в настоящее время располагаются магазины: «PRO Цветы», «Шторы от склада», «Эрос», «Milana», «Красное&Белое», пункты выдачи заказов и другие.
Причины продажи бизнеса в объявлении не указаны.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске на улице 10 лет Октября выставили на продажу торговый комплекс «Арбат». Магазин находится на первом этаже жилого дома.