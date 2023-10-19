Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:38

Published Сегодня, 02:38

Modified Сегодня, 02:40

Updated Сегодня, 02:40

В Омске на улице Кирова за 71 млн продают торговый комплекс «Парад покупок»

С участком и арендаторами. В Омске за 71 млн продают ТК «Парад покупок»

19 октября 2023, 02:38

В Омске на улице Кирова за 71 млн продают торговый комплекс «Парад покупок»

Общая площадь помещений составляет больше 1300 «квадратов». Земельный участок находится в собственности.

В Омске выставили на продажу торгово-офисный комплекс «Парад покупок». Магазин находится на пересечении улиц Кирова и 10-я Рабочая. Общая площадь здания составляет 1360 кв м. Комплекс продается вместе с участком площадью 708 «квадратов». Цена готового бизнеса — 71,4 млн рублей.

«Центральные коммуникации, первая линия магистрали, высокий пешеходный и авто трафик. Возможна продажа с арендаторами. Отлично подходит под магазин, услуги, офис», — говорится в объявлении.

Согласно сервису 2Gis, в торговом комплексе в настоящее время располагаются магазины: «PRO Цветы», «Шторы от склада», «Эрос», «Milana», «Красное&Белое», пункты выдачи заказов и другие.

Причины продажи бизнеса в объявлении не указаны.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске на улице 10 лет Октября выставили на продажу торговый комплекс «Арбат». Магазин находится на первом этаже жилого дома.

Для людей с коммерческой «жилкой». В Омске выставили на продажу ТЦ «Арбат»
Узнать подробнее
#Бизнес#Омск#Омская область#Торговый центр#Торговый комплекс#Евгений Игишев#Продажа бизнеса
Подпишитесь
Дети голодают. Бастрыкин вновь обратил внимание на омскую стримершу Кипишную
Вчера, 06:24
Без конкурентов. В Омске определились с компанией для продажи транспортных карт
Вчера, 04:29
Массово пропадают люди. В Омской области ищут сразу троих потерявшихся мужчин
Вчера, 03:33
Зима близко. К концу недели в Омске обещают первый снег
Вчера, 06:11
Бывший омский губернатор Александр Бурков официально устроился на «Уралвагонзавод»
Вчера, 07:36
В Омск пришел новый застройщик: компания приглашает к сотрудничеству подрядчиков
Сегодня, 03:00