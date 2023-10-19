С участком и арендаторами. В Омске за 71 млн продают ТК «Парад покупок»

В Омске выставили на продажу торгово-офисный комплекс «Парад покупок». Магазин находится на пересечении улиц Кирова и 10-я Рабочая. Общая площадь здания составляет 1360 кв м. Комплекс продается вместе с участком площадью 708 «квадратов». Цена готового бизнеса — 71,4 млн рублей.