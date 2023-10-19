Роспотребнадзор выступает против онлайн-торговли спиртным

Он отметил, что позиция организации по этому вопросу ясная — они не поддерживают инициативы, связанные с онлайн-торговлей алкоголем, пишет RT. Принимая во внимание риски, Прусаков указал на возможность получения потребителем не того товара, который был заказан, а также на опасность торговли опасным, суррогатным алкоголем.