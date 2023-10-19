Роспотребнадзор выступает против онлайн-торговли спиртным

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
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Updated Сегодня, 06:06
Он отметил, что позиция организации по этому вопросу ясная — они не поддерживают инициативы, связанные с онлайн-торговлей алкоголем, пишет RT. Принимая во внимание риски, Прусаков указал на возможность получения потребителем не того товара, который был заказан, а также на опасность торговли опасным, суррогатным алкоголем.
Согласно данным международной компании Group-IB, объем нелегального рынка онлайн-продажи алкоголя составил 2,5 млрд рублей в 2019 году.