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Роспотребнадзор выступает против онлайн-торговли спиртным

19 октября 2023, 06:04
Идея разрешить продажу алкоголя в интернете не получила поддержки Роспотребнадзора, сообщил Олег Прусаков, начальник управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора.

Он отметил, что позиция организации по этому вопросу ясная — они не поддерживают инициативы, связанные с онлайн-торговлей алкоголем, пишет RT. Принимая во внимание риски, Прусаков указал на возможность получения потребителем не того товара, который был заказан, а также на опасность торговли опасным, суррогатным алкоголем.

Согласно данным международной компании Group-IB, объем нелегального рынка онлайн-продажи алкоголя составил 2,5 млрд рублей в 2019 году.

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