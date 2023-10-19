РФЦСЭ: в России начали готовить специалистов по политологической экспертизе

В связи с этим, Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить известных личностей, которые покинули Россию, на предмет дискредитации армии страны. Кроме того, Министерство юстиции расширило список иноагентов на 12 новых имен.