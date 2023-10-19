РФЦСЭ: в России начали готовить специалистов по политологической экспертизе

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Началось обучение специалистов по анализу политической сферы в России. Как сообщает замдиректор Российского федерального центра судебных экспертиз (РФЦСЭ) Георгий Омельянюк, по программе дополнительного профессионального образования три эксперта получают знания в этой области. Двое из них имеют степень доктора наук, а один — кандидата политических наук.
Как пишет 360tv.ru, обучение направлено на проведение политологической экспертизы в различных делах, связанных с признанием некоммерческих организаций или физических лиц иноагентами, распространением экстремистской литературы и призывами к массовым беспорядкам.
Такая экспертиза позволит установить факт политической деятельности незаявленных организаций. Исследования будут проводиться в отношении политических выступлений, заявлений, а также программ и документов, связанных с политической деятельностью.
В связи с этим, Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить известных личностей, которые покинули Россию, на предмет дискредитации армии страны. Кроме того, Министерство юстиции расширило список иноагентов на 12 новых имен.