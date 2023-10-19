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Рейсы через день. Из Омска возобновят автобусный маршрут в Астану

19 октября 2023, 07:06
Фото: 1MI
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Из Омска вновь начнут ездить автобусы в Астану

Первый рейс запланирован уже на 20 октября. Стоимость билета составит 2500 рублей.

Из Омска с 20 октября вновь начнут ездить автобусы в Астану. Как сообщил «Омскоблавтотранс» в социальных сетях, рейсы в столицу Казахстана запланированы через день, время отправления — 18:00.

Пассажиров повезет казахстанская фирма «РОСТ». Стоимость билета составит 2500 рублей в одну сторону.

Отметим, что в Астану можно также добраться на самолете. Авиакомпания Qazaq Air выполняет рейсы через день.

Ранее Город55 сообщал, что в Казахстане сделали платным участок трассы, ведущей в Омск.

Поездки в Казахстан станут дороже. Трассу в Омск сделали платной
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#Транспорт#Омск#Автобусный маршрут#Пассажиры#Билеты#Омскоблавтотранс#Астана#Евгений Игишев
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