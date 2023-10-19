Рейсы через день. Из Омска возобновят автобусный маршрут в Астану

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Из Омска с 20 октября вновь начнут ездить автобусы в Астану. Как сообщил «Омскоблавтотранс» в социальных сетях, рейсы в столицу Казахстана запланированы через день, время отправления — 18:00.
Пассажиров повезет казахстанская фирма «РОСТ». Стоимость билета составит 2500 рублей в одну сторону.
Отметим, что в Астану можно также добраться на самолете. Авиакомпания Qazaq Air выполняет рейсы через день.
Ранее Город55 сообщал, что в Казахстане сделали платным участок трассы, ведущей в Омск.