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РЭО: Пользователями ФГИС «Экомониторинг» станут 50 миллионов человек

РЭО: Пользователями ФГИС «Экомониторинг» станут 50 миллионов человек

19 октября 2023, 11:23
Фото: piqsels.com
Представители Российского экологического оператора (РЭО) на полях Российского экологического форума сообщили о том, что пользователями государственной информационной системы состояния окружающей среды — ФГИС «Экомониторинг» — станут 50 миллионов человек. РЭО назначен оператором этой системы.

До 2026 года «Экомониторинг» распространится на 250 городов. РЭО будет контролировать работу системы, чтобы она непрерывно работала в режиме онлайн, показывала верные данные, аналитику, отчеты и другие сведения.

«ФГИС „Экомониторинг“ создавалась для аккумуляции данных со всех возможных источников экологического мониторинга нашей страны», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, система позволит собирать и анализировать информацию, прогнозировать состояние окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов. Кроме того, подчеркнул Буцаев, система должна быть максимально прозрачной для каждого гражданина России, который захочет узнать о состоянии окружающей среды.

«Для них система будет представлена в виде удобных сервисов, в частности мобильного приложения. Мы ожидаем, что количество пользователей будет достигать 50 миллионов человек», — заявил он.

Внедрение такой системы поможет перейти к экономике замкнутого цикла в России.

Замглавы по цифровизации РЭО Алексей Буров рассказал, что ФГИС будет включать несколько компонентов контроля, которые касаются не только, например, воздуха и воды, но и объектов негативного воздействия. Эта система станет самой большой по объему информации, заявил он на сессии «Экомониторинг, что есть сейчас и что будет дальше?».

Поставщиками информации станут федеральные и региональные органы исполнительной власти, юридические и физические лица, которые также будут и пользователями данной системы. На базе ФГИС будет строиться ежегодный государственный доклад о состоянии окружающей среды в субъектах РФ. Он будет направляться в Правительство РФ.

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