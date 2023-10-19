РЭО: Пользователями ФГИС «Экомониторинг» станут 50 миллионов человек

Замглавы по цифровизации РЭО Алексей Буров рассказал, что ФГИС будет включать несколько компонентов контроля, которые касаются не только, например, воздуха и воды, но и объектов негативного воздействия. Эта система станет самой большой по объему информации, заявил он на сессии «Экомониторинг, что есть сейчас и что будет дальше?».