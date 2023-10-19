РЭО: Пользователями ФГИС «Экомониторинг» станут 50 миллионов человек

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
До 2026 года «Экомониторинг» распространится на 250 городов. РЭО будет контролировать работу системы, чтобы она непрерывно работала в режиме онлайн, показывала верные данные, аналитику, отчеты и другие сведения.
«ФГИС „Экомониторинг“ создавалась для аккумуляции данных со всех возможных источников экологического мониторинга нашей страны», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
По его словам, система позволит собирать и анализировать информацию, прогнозировать состояние окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов. Кроме того, подчеркнул Буцаев, система должна быть максимально прозрачной для каждого гражданина России, который захочет узнать о состоянии окружающей среды.
«Для них система будет представлена в виде удобных сервисов, в частности мобильного приложения. Мы ожидаем, что количество пользователей будет достигать 50 миллионов человек», — заявил он.
Внедрение такой системы поможет перейти к экономике замкнутого цикла в России.
Замглавы по цифровизации РЭО Алексей Буров рассказал, что ФГИС будет включать несколько компонентов контроля, которые касаются не только, например, воздуха и воды, но и объектов негативного воздействия. Эта система станет самой большой по объему информации, заявил он на сессии «Экомониторинг, что есть сейчас и что будет дальше?».
Поставщиками информации станут федеральные и региональные органы исполнительной власти, юридические и физические лица, которые также будут и пользователями данной системы. На базе ФГИС будет строиться ежегодный государственный доклад о состоянии окружающей среды в субъектах РФ. Он будет направляться в Правительство РФ.