Пьяным сел за руль. В Омске водитель протаранил маршрутку с пассажирами

По данным ведомства, мужчина 1965 года рождения двигался на ВАЗ-2104 по улице 3-я Кордная. В районе дома № 20 он потерял управление и выехал на встречную полосу. Там водитель столкнулся с маршруткой № 222 («МСЧ-9 — Онкодиспансер»).