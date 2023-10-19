Пьяным сел за руль. В Омске водитель протаранил маршрутку с пассажирами

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Во вторник, 17 октября, в Октябрьском округе произошла авария при участии общественного транспорта. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение примерно в 19:40.
По данным ведомства, мужчина 1965 года рождения двигался на ВАЗ-2104 по улице 3-я Кордная. В районе дома № 20 он потерял управление и выехал на встречную полосу. Там водитель столкнулся с маршруткой № 222 («МСЧ-9 — Онкодиспансер»).
В салоне в этот момент находились восемь человек. Пассажирке 1964 года рождения понадобилась медицинская помощь.
Как выяснили полицейские, водитель ВАЗа был в состоянии алкогольного опьянения. Показатель алкотектора составил 1.439 мг на литр выдыхаемого воздуха. В отношении мужчины составили административный протокол по ст. 12.8 КоАП РФ. Сотрудники правоохранительных органов по факту случившегося запустили проверку.
Ранее Город55 писал о другом мужчине, который сел за руль пьяным. Он вез компанию, в какой-то момент водитель допустил столкновение с троллейбусом. Друзья покинули место происшествия, а омич уснул, пока ждал инспекторов ДПС.