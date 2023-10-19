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Путин: документ о развитии спортинфраструктуры в селах не приняли

Путин: документ о развитии спортинфраструктуры в селах не приняли

19 октября 2023, 12:16
Фото: 1MI
Путин недоволен тем, что поручение по разработке подпрограммы «Спорт на селе» не выполнено, и считает необходимым уделять особое внимание развитию спортивной инфраструктуры в сельских территориях.

Владимир Путин отметил, что пока не принят документ о развитии спортивной инфраструктуры в сельских территориях. Он выразил обеспокоенность по этому поводу на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта, пишет 360tv.ru.

Президент России уже поручал разработать подпрограмму «Спорт на селе» и включить ее в госпрограмму «Развитие физической культуры и спорта». Однако данный документ до сих пор не принят.

Ранее Путин заявлял о намерении увеличить количество спортивных мероприятий в России, а также вернуть спортивные парады на Красную площадь. Он также поддержал идею объявить 2024 год Годом спорта. Эти заявления он сделал на форуме «Россия — спортивная держава» в Перми.

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