Путин: документ о развитии спортинфраструктуры в селах не приняли

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Владимир Путин отметил, что пока не принят документ о развитии спортивной инфраструктуры в сельских территориях. Он выразил обеспокоенность по этому поводу на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта, пишет 360tv.ru.
Президент России уже поручал разработать подпрограмму «Спорт на селе» и включить ее в госпрограмму «Развитие физической культуры и спорта». Однако данный документ до сих пор не принят.
Ранее Путин заявлял о намерении увеличить количество спортивных мероприятий в России, а также вернуть спортивные парады на Красную площадь. Он также поддержал идею объявить 2024 год Годом спорта. Эти заявления он сделал на форуме «Россия — спортивная держава» в Перми.