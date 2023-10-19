Путин: документ о развитии спортинфраструктуры в селах не приняли

Ранее Путин заявлял о намерении увеличить количество спортивных мероприятий в России, а также вернуть спортивные парады на Красную площадь. Он также поддержал идею объявить 2024 год Годом спорта. Эти заявления он сделал на форуме «Россия — спортивная держава» в Перми.