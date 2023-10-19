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Психолог Юлия Заволокина о влиянии кукол Barbie на самооценку детей

Психолог Юлия Заволокина о влиянии кукол Barbie на самооценку детей

19 октября 2023, 12:48
Фото: Midjourney
Увлечение девочками куклами Barbie может негативно влиять на их формирование личности, приводя к искаженному представлению о себе, непониманию со стороны сверстников, небезопасному общению с взрослыми и неправильному отношению к себе и будущему партнеру.

Психолог Юлия Заволокина поделилась своими мыслями о воздействии кукол Barbie на самооценку детей. По ее мнению, увлечение этими куклами может негативно повлиять на формирование личности. Это может привести к непониманию среди сверстников, не безопасному общению с взрослыми и неправильному отношению к себе и будущему партнеру, пишет 360tv.ru.

Дети до восьми лет обычно общаются друг с другом без яркого различия по полу. Если девочка начинает увлекаться куклами Barbie, которые имеют очень выразительную грудь, это может исказить ее представление о своей сексуальности в социальном контексте, объясняет психолог.

Заволокина также отмечает, что сверстники могут не поддержать ребенка из-за незнания данной темы, что заставляет его общаться с более взрослыми людьми, что не всегда заканчивается хорошо.

Одна из опасностей состоит в том, что постоянное играние с идеальной куклой может создать представление, что идеальная фигура должна иметь параметры 90-60-90. Во взрослом возрасте это может вызывать конфликты с партнерами, так как девочки могут начать считать, что красота является достаточной для семейного счастья и все должны удовлетворять их прихотям.

Юлия Заволокина рекомендует родителям выбирать для самостоятельных игр кукол-пупсов или советские куклы. Играя с ними в «Дочки-матери», девочка может развивать такие важные качества, как заботливость и умение ухаживать. Это поможет ей в будущем построить правильные отношения и стать хорошей матерью.

Она также отмечает, что не следует запрещать покупку кукол Barbie, но лучше, чтобы ребенок играл с ними под присмотром родителей. Родители должны следить за диалогами и поведением дочери во время общения с этими куклами.

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