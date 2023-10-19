Психолог Юлия Заволокина о влиянии кукол Barbie на самооценку детей

Одна из опасностей состоит в том, что постоянное играние с идеальной куклой может создать представление, что идеальная фигура должна иметь параметры 90-60-90. Во взрослом возрасте это может вызывать конфликты с партнерами, так как девочки могут начать считать, что красота является достаточной для семейного счастья и все должны удовлетворять их прихотям.