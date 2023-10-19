Престиж и зарплата те же. Министров исключили из состава правительства Омской области

При этом зампредседателя могут являться одновременно и министрами, уточнили на заседании. Престиж министров вместе с тем не меняется, как и их зарплата. Ранее пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева сообщала, что срок действия заключаемых с главой региона контрактов будет составлять всего один год. Это касается лиц, которые замещают отдельные государственные должности.