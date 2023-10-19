Престиж и зарплата те же. Министров исключили из состава правительства Омской области

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Updated Сегодня, 05:53
Депутаты Законодательного собрания Омской области на сегодняшнем заседании обсудили состав правительства. Вопрос касался роли министров.
Авторы инициативы из регионального правительства считают, что при исключении глав министерств из состава заместители губернатора будут сильнее чувствовать ответственность за какие-либо вопросы. Также планируется, что с этими изменениями решения будут приниматься более быстро.
При этом зампредседателя могут являться одновременно и министрами, уточнили на заседании. Престиж министров вместе с тем не меняется, как и их зарплата. Ранее пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева сообщала, что срок действия заключаемых с главой региона контрактов будет составлять всего один год. Это касается лиц, которые замещают отдельные государственные должности.
По итогу 33 депутата поддержали соответствующую идею, а 11 человек проголосовали против ее введения.