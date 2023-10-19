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Омский бизнесмен Олег Золотов учредил еще одну строительную компанию

Омский бизнесмен Олег Золотов учредил еще одну строительную компанию

19 октября 2023, 06:05
Фото: 1MI
Директором «СМУ-1 ЗСК №1» он назначил Александра Петрика.

На этой неделе в Омске была зарегистрирована очередная строительная компания. Это общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление 1 завода строительных конструкций №1». В уставном капитале фирмы 1 млн рублей, ее директором является Александр Петрик, а единственным учредителем — Олег Золотов.

Бенефициар «СМУ-1 ЗСК №1» — видный представитель омского строительного бизнеса. Его главный актив — «Завод строительных конструкций №1», доходы которого превышают полтора млрд рублей. Золотову принадлежат и другие фирмы, которые ведут строительство в разных частях города. Недавно Город55 писал о выдаче разрешения на строительство 11-этажного жилого дома в Амуре.

Александр Петрик с 2014 года занимает пост директора в еще одной фирме Золотова — ООО «Строительно-монтажное управление-7 Стройбетон „Амурское“».

Компании Золотова одобрили строительство очередного дома в омском Амуре
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#Бизнес#Строительство#Новости#Олег Золотов#Николай Эйхвальд#Новые фирмы
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