Омский бизнесмен Олег Золотов учредил еще одну строительную компанию

Бенефициар «СМУ-1 ЗСК №1» — видный представитель омского строительного бизнеса. Его главный актив — «Завод строительных конструкций №1», доходы которого превышают полтора млрд рублей. Золотову принадлежат и другие фирмы, которые ведут строительство в разных частях города. Недавно Город55 писал о выдаче разрешения на строительство 11-этажного жилого дома в Амуре.