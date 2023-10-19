Омский бизнесмен Олег Золотов учредил еще одну строительную компанию

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
На этой неделе в Омске была зарегистрирована очередная строительная компания. Это общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление 1 завода строительных конструкций №1». В уставном капитале фирмы 1 млн рублей, ее директором является Александр Петрик, а единственным учредителем — Олег Золотов.
Бенефициар «СМУ-1 ЗСК №1» — видный представитель омского строительного бизнеса. Его главный актив — «Завод строительных конструкций №1», доходы которого превышают полтора млрд рублей. Золотову принадлежат и другие фирмы, которые ведут строительство в разных частях города. Недавно Город55 писал о выдаче разрешения на строительство 11-этажного жилого дома в Амуре.
Александр Петрик с 2014 года занимает пост директора в еще одной фирме Золотова — ООО «Строительно-монтажное управление-7 Стройбетон „Амурское“».