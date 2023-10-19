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Published Сегодня, 06:13

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иллюстрация

Неравнодушие спасло. В Омске прохожий помог пенсионерке спастись от рук мошенников

19 октября 2023, 06:13
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске прохожий помог пенсионерке спасти сбережения от мошенников

На помощь женщине пришлось вызвать сотрудников УМВД, поскольку она не реагировала на окружающих.

В региональном УМВД рассказали об очередной попытке мошенников захватить средства пенсионеров. Но на этот раз рядом оказался неравнодушный человек, который помог предотвратить преступление.

Житель Ленинского округа позвонил в полицию и сообщил, что видел пожилую омичку у банкомата на улице 3-я Ленинградская. По его информации, женщина с кем-то нервно говорила по телефону, пыталась обналичить деньги.

Как оказалось, с ней действительно связались мошенники, действующие по стандартной для них схеме. Пенсионерке сообщили, что кто-то пытается оформить на нее кредит на сумму 200 тыс рублей. Чтобы этого избежать, ей нужно было оформить заем и перевести все сбережения на «безопасный» счет.

Женщина последовала указаниям, но банк заблокировал ее кредитную карту, так как отследил подозрительные операции. Жертва мошенников при этом не реагировала на прохожего мужчину, который пытался предупредить ее. Тогда он обратился в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов приехали и остановили пенсионерку. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

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#Происшествия#Омск#Омская область#Пенсионеры#Мошенничество#Уголовное дело#Мошенники#Новости#Телефонные мошенники#УМВД Омской области#Алина Ясинская
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