Неравнодушие спасло. В Омске прохожий помог пенсионерке спастись от рук мошенников

Как оказалось, с ней действительно связались мошенники, действующие по стандартной для них схеме. Пенсионерке сообщили, что кто-то пытается оформить на нее кредит на сумму 200 тыс рублей. Чтобы этого избежать, ей нужно было оформить заем и перевести все сбережения на «безопасный» счет.