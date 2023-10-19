Неравнодушие спасло. В Омске прохожий помог пенсионерке спастись от рук мошенников

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
В региональном УМВД рассказали об очередной попытке мошенников захватить средства пенсионеров. Но на этот раз рядом оказался неравнодушный человек, который помог предотвратить преступление.
Житель Ленинского округа позвонил в полицию и сообщил, что видел пожилую омичку у банкомата на улице 3-я Ленинградская. По его информации, женщина с кем-то нервно говорила по телефону, пыталась обналичить деньги.
Как оказалось, с ней действительно связались мошенники, действующие по стандартной для них схеме. Пенсионерке сообщили, что кто-то пытается оформить на нее кредит на сумму 200 тыс рублей. Чтобы этого избежать, ей нужно было оформить заем и перевести все сбережения на «безопасный» счет.
Женщина последовала указаниям, но банк заблокировал ее кредитную карту, так как отследил подозрительные операции. Жертва мошенников при этом не реагировала на прохожего мужчину, который пытался предупредить ее. Тогда он обратился в полицию.
Сотрудники правоохранительных органов приехали и остановили пенсионерку. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).