Кошка не пьет воду: как помочь?

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Вода — очень важная потребность для большинства животных. Если кошка не получает достаточно жидкости, то это может привести к различным проблемам со здоровьем, таким как образование камней в мочевыделительной системе, проблемы с мочевыми путями, запоры и болезни почек. Ответственность за употребление воды лежит на хозяине, так как кошки не просят ее как собаки.
Суточная норма потребления воды зависит от рациона кошки, пишет Общественная служба новостей. Если она питается только сухим кормом, то ей нужно выпивать минимум 40-50 мл воды на 1 кг веса в день. Для кошек, которые получают смешанный или влажный корм, достаточно 5-15 мл воды на 1 кг веса, так как остальное количество жидкости они получают из корма. Если же кошку кормят специальными кормами, то ей следует пить 50-60 мл воды на 1 кг веса.
Есть несколько причин, по которым кошка может не пить воду. Во-первых, миска для питомца может быть неудобной. Кошки предпочитают пить из больших глубоких емкостей, поэтому маленькие узкие мисочки не подойдут. Также некоторые материалы, из которых сделаны миски, могут иметь неприятный запах, отталкивающий животное от воды. Предпочтение следует отдавать керамическим и стеклянным мискам.
Расположение миски также важно. Не стоит ставить миску с водой рядом с местом, где есть корм, чтобы избежать случайного попадания корма в воду. Кошки также не любят пить в шумных местах или рядом с пугающими предметами.
Качество воды играет также важную роль. Кошки предпочитают чистую свежую воду, поэтому ее следует менять каждый день. Водопроводная вода содержит различные примеси, которые могут отпугнуть кошку своим запахом и нанести вред ее здоровью. Лучше использовать бутилированную воду.
Если в доме живут другие животные, то возможна скрытая конкуренция за ресурсами, включая воду. В этом случае кошка может не пить из страха встретиться со своими соседями.
Также причиной неприятного опыта с питьем воды может быть болезнь полости рта, которая вызывает дискомфорт при процессе питья. Другие признаки болезни могут включать отказ от корма, угнетенное состояние, агрессию и повышенную сонливость.
Имеющиеся ортопедические проблемы также могут быть причиной, почему кошка не может достать миску с водой, если она стоит высоко или требует физического напряжения для доступа к ней.
Если кошку начинает тошнить после питья воды, это может привести к отказу от жидкости из-за неприятных ощущений. Причины рвоты могут быть разными, и только ветеринарный врач сможет определить их и предложить лечение.
Если кошка получает достаточное количество влаги из влажного корма и при этом не испытывает никаких проблем со здоровьем, то нет оснований для беспокойства.
В случае отказа от воды рекомендуется обратиться к ветеринару, чтобы узнать причину такого поведения. Врач может предложить ряд способов, как заставить кошку пить воду, например, менять воду каждый день, использовать бутилированную воду, предоставить каждому животному свою поилку, расставить несколько мисок с водой по всему дому, заменить миску на глубокую емкость или приобрести фонтан-поилку.