Кошка не пьет воду: как помочь?

Суточная норма потребления воды зависит от рациона кошки, пишет Общественная служба новостей. Если она питается только сухим кормом, то ей нужно выпивать минимум 40-50 мл воды на 1 кг веса в день. Для кошек, которые получают смешанный или влажный корм, достаточно 5-15 мл воды на 1 кг веса, так как остальное количество жидкости они получают из корма. Если же кошку кормят специальными кормами, то ей следует пить 50-60 мл воды на 1 кг веса.