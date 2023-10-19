Хамам, бильярдная и противоударные окна. Как выглядят самые дорогие коттеджи в Омске

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 07:44
У элитных домов, попавших в нашу подборку, даже есть несколько одинаковых особенностей — это наличие камина в гостиной, сауна, а также бассейн и зона отдыха возле коттеджа.
За 45 млн рублей можно стать обладателем трехэтажного коттеджа общей площадью 337,6 кв. м и в придачу земельного участка площадью 10 соток. Находится дом на 4-й Судоремонтной, недалеко от Старгорода и центральной магистрали Красный Путь.
На цокольном этаже находится спортивный зал, сауна и оружейная комната. Первый этаж занимает кухня, гостиная, санузел для гостей и просторная входная группа. На первом этаже, кроме того, можно устраивать уютные вечерние посиделки у камина с открытым огнем.
Второй этаж отвели под две спальни, гардеробную и туалетную комнату. А третий этаж представляет собой полноценный мансардный этаж, который можно приспособить под кабинет или детскую игровую комнату.
«Дом полностью кирпичный, на надежном фундаменте — прослужит вам еще много лет», — говорится в объявлении.
Отапливаемый гараж рассчитан на две машины, и в нем даже оборудовали небольшую зону отдыха.
Отдельного внимания, пожалуй, заслуживает территория возле дома: небольшой пруд, беседки, летняя веранда, мангальная зона, газон. При желании здесь даже можно установить теплицу и заняться посадками.
«Настоящий оазис с многолетними посадками и крупномерными деревьями. На придомовой территории есть все необходимое для приятного отдыха», — так описывают придомовую территорию в объявлении.
Следующий коттедж с «башенками», расположенный на 3-й Островской в Кировском округе и построенный в 2012 году, выставили на продажу за 40 млн рублей. Находится трехэтажный дом площадью 640 кв. м на берегу Иртыша, при этом в 10 минутах минут от центра города.
Помимо необычного вида впечатляет и внутреннее наполнение коттеджа: в нем есть кинозал, джакузи, хамам, массажный кабинет, прачечная, теплый гараж на две машины, охранная сигнализация и система внутреннего и наружного видеонаблюдения.
«Двери из массива бука, перила лестницы итальянской ковки. Колонны внутри дома придают величественность и красоту», — сообщают в объявлении.
Фотографий внутреннего наполнения авторы объявления не прикрепили, поэтому его оценить не получится, остается поверить на слово.
Следующий коттедж, который выставили на продажу за 39,9 млн рублей, расположен также в Кировском округе, на улице Журавского.
«Полностью готовый для проживания эксклюзивный коттедж, расположенный в экологически чистом и живописном районе города», — сообщает продавец.
На территории площадью 1220 кв. м находится трехэтажный кирпичный коттедж площадью 274 кв. м, два гаража (теплый и холодный), отдельно стоящий банный комплекс с сауной, бассейном и бильярдной, а также барбекю-зона и беседка. Построили дом, кстати, в 2006 году.
Так как дом уже оборудован всей мебелью и техникой, новый владелец сможет после покупки сразу въехать туда и жить.
В коттедже есть традиционные «признаки» роскоши — зимний сад, дровяной камин, постирочная. А на земельном участке посажены ели, туи, жимолость, малина, смородина, крыжовник, вишня, груша и сливовое дерево.
За 39,56 млн рублей продается дом площадью 598 кв. м на улице Правый берег Иртыша. Рядом Советский парк, вид на реку, большой бассейн и лужайка перед домом, мангальная зона, так что в теплое время года время здесь точно можно провести с удовольствием.
Что касается самого коттеджа, построили его в 2004 году. В объявлении утверждается, что состоит он из 9 комнат. Помимо традиционных спален и гостиных комнат, здесь есть отдельное помещение для комнатных растений, домашний спортзал, бильярд и, естественно, камин.
Следующий коттедж за 34 млн рублей также находится в Нефтяниках, на улице Правый берег Иртыша. Дом общей площадью 380 кв. м заметно выделяется на фоне других своим дизайном.
«Объект заметно выделяется нa фоне общегo дизайнa, нo именнo такой контраст и придает ему особый шарм. Натуральные материалы отделки здания, зеленая растительность создают ощущениe близости к природе, а наличие бассейна, сауны, спортзала, бани, массажного кабинета и каминной зоны превращают отдых в приятный ритуал», — говорится в объявлении продавца.
За свою безопасность здесь тоже можно будет не переживать: окна имеют ударопрочное покрытие, территория огорожена по периметру, есть системы охраны и видеонаблюдения, датчики движения.
В дополнение к основному дому на земельном участке находится крытая летняя веранда, хозяйственные помещения, гараж, мини-зона барбекю. По словам продавца, коттедж полностью укомплектован мебелью и бытовой техникой зарубежного производства.
За высокую цену в Омске, кстати, продают не только большие по площади и уже полностью готовые к жизни коттеджи. Значительно «увеличить» цену для не совсем современного дома может удачное месторасположение. Так, как ранее рассказывал Город55, 10 млн рублей в городе рассчитывают получить за деревянный одноэтажный дом на 1-й Северной. Продавец предлагает купить его под снос, а затем использовать освободившуюся землю на свое усмотрение.