Хамам, бильярдная и противоударные окна. Как выглядят самые дорогие коттеджи в Омске

За высокую цену в Омске, кстати, продают не только большие по площади и уже полностью готовые к жизни коттеджи. Значительно «увеличить» цену для не совсем современного дома может удачное месторасположение. Так, как ранее рассказывал Город55, 10 млн рублей в городе рассчитывают получить за деревянный одноэтажный дом на 1-й Северной. Продавец предлагает купить его под снос, а затем использовать освободившуюся землю на свое усмотрение.