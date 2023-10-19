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Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 07:44

Updated Сегодня, 07:44

Иллюстрация

Хамам, бильярдная и противоударные окна. Как выглядят самые дорогие коттеджи в Омске

19 октября 2023, 06:47
Фото: 1MI
Иллюстрация
Город55 подготовил очередную подборку с предложениями рынка элитной жилой недвижимости Омска. В нашем материале — пять дорогих коттеджей, цена на которые начинается от 30 млн рублей.

У элитных домов, попавших в нашу подборку, даже есть несколько одинаковых особенностей — это наличие камина в гостиной, сауна, а также бассейн и зона отдыха возле коттеджа.

Оазис с многолетними посадками и оружейная комната в цоколе

За 45 млн рублей можно стать обладателем трехэтажного коттеджа общей площадью 337,6 кв. м и в придачу земельного участка площадью 10 соток. Находится дом на 4-й Судоремонтной, недалеко от Старгорода и центральной магистрали Красный Путь.

На цокольном этаже находится спортивный зал, сауна и оружейная комната. Первый этаж занимает кухня, гостиная, санузел для гостей и просторная входная группа. На первом этаже, кроме того, можно устраивать уютные вечерние посиделки у камина с открытым огнем.

Второй этаж отвели под две спальни, гардеробную и туалетную комнату. А третий этаж представляет собой полноценный мансардный этаж, который можно приспособить под кабинет или детскую игровую комнату.

«Дом полностью кирпичный, на надежном фундаменте — прослужит вам еще много лет», — говорится в объявлении.

Отапливаемый гараж рассчитан на две машины, и в нем даже оборудовали небольшую зону отдыха.

Отдельного внимания, пожалуй, заслуживает территория возле дома: небольшой пруд, беседки, летняя веранда, мангальная зона, газон. При желании здесь даже можно установить теплицу и заняться посадками.

«Настоящий оазис с многолетними посадками и крупномерными деревьями. На придомовой территории есть все необходимое для приятного отдыха», — так описывают придомовую территорию в объявлении.
Коттедж на 4-й СудоремонтнойКоттедж на 4-й Судоремонтной
Коттедж на 4-й СудоремонтнойКоттедж на 4-й Судоремонтной
Коттедж на 4-й СудоремонтнойКоттедж на 4-й Судоремонтной
Коттедж на 4-й СудоремонтнойКоттедж на 4-й Судоремонтной
Коттедж на 4-й СудоремонтнойКоттедж на 4-й Судоремонтной
Коттедж на 4-й СудоремонтнойКоттедж на 4-й Судоремонтной
Коттедж на 4-й СудоремонтнойКоттедж на 4-й Судоремонтной
Коттедж на 4-й Судоремонтной
Фото: Скриншот сайта "Авито"

Трехэтажный коттедж с хамамом и массажным кабинетом

Следующий коттедж с «башенками», расположенный на 3-й Островской в Кировском округе и построенный в 2012 году, выставили на продажу за 40 млн рублей. Находится трехэтажный дом площадью 640 кв. м на берегу Иртыша, при этом в 10 минутах минут от центра города.

Помимо необычного вида впечатляет и внутреннее наполнение коттеджа: в нем есть кинозал, джакузи, хамам, массажный кабинет, прачечная, теплый гараж на две машины, охранная сигнализация и система внутреннего и наружного видеонаблюдения.

«Двери из массива бука, перила лестницы итальянской ковки. Колонны внутри дома придают величественность и красоту», — сообщают в объявлении.

Фотографий внутреннего наполнения авторы объявления не прикрепили, поэтому его оценить не получится, остается поверить на слово.

Дом на 3-й ОстровскойДом на 3-й Островской
Дом на 3-й ОстровскойДом на 3-й Островской
Дом на 3-й ОстровскойДом на 3-й Островской
Дом на 3-й Островской
Фото: Скриншот сайта Авито

«Эксклюзивный в экологически чистом районе»

Следующий коттедж, который выставили на продажу за 39,9 млн рублей, расположен также в Кировском округе, на улице Журавского.

«Полностью готовый для проживания эксклюзивный коттедж, расположенный в экологически чистом и живописном районе города», — сообщает продавец.

На территории площадью 1220 кв. м находится трехэтажный кирпичный коттедж площадью 274 кв. м, два гаража (теплый и холодный), отдельно стоящий банный комплекс с сауной, бассейном и бильярдной, а также барбекю-зона и беседка. Построили дом, кстати, в 2006 году.

Так как дом уже оборудован всей мебелью и техникой, новый владелец сможет после покупки сразу въехать туда и жить.

В коттедже есть традиционные «признаки» роскоши — зимний сад, дровяной камин, постирочная. А на земельном участке посажены ели, туи, жимолость, малина, смородина, крыжовник, вишня, груша и сливовое дерево.

Коттедж на улице ЖуравскогоКоттедж на улице Журавского
Коттедж на улице ЖуравскогоКоттедж на улице Журавского
Коттедж на улице ЖуравскогоКоттедж на улице Журавского
Коттедж на улице ЖуравскогоКоттедж на улице Журавского
Коттедж на улице ЖуравскогоКоттедж на улице Журавского
Коттедж на улице ЖуравскогоКоттедж на улице Журавского
Коттедж на улице ЖуравскогоКоттедж на улице Журавского
Коттедж на улице Журавского
Фото: Скриншот сайта Авито

Почти 600 «квадратов» и бассейн перед домом

За 39,56 млн рублей продается дом площадью 598 кв. м на улице Правый берег Иртыша. Рядом Советский парк, вид на реку, большой бассейн и лужайка перед домом, мангальная зона, так что в теплое время года время здесь точно можно провести с удовольствием.

Что касается самого коттеджа, построили его в 2004 году. В объявлении утверждается, что состоит он из 9 комнат. Помимо традиционных спален и гостиных комнат, здесь есть отдельное помещение для комнатных растений, домашний спортзал, бильярд и, естественно, камин.

Дом на улице Правый берег ИртышаДом на улице Правый берег Иртыша
Дом на улице Правый берег ИртышаДом на улице Правый берег Иртыша
Дом на улице Правый берег ИртышаДом на улице Правый берег Иртыша
Дом на улице Правый берег ИртышаДом на улице Правый берег Иртыша
Дом на улице Правый берег ИртышаДом на улице Правый берег Иртыша
Дом на улице Правый берег ИртышаДом на улице Правый берег Иртыша
Дом на улице Правый берег Иртыша
Фото: Скриншот сайта Авито

Ударопрочное покрытие на окнах и близость к природе

Следующий коттедж за 34 млн рублей также находится в Нефтяниках, на улице Правый берег Иртыша. Дом общей площадью 380 кв. м заметно выделяется на фоне других своим дизайном.

«Объект заметно выделяется нa фоне общегo дизайнa, нo именнo такой контраст и придает ему особый шарм. Натуральные материалы отделки здания, зеленая растительность создают ощущениe близости к природе, а наличие бассейна, сауны, спортзала, бани, массажного кабинета и каминной зоны превращают отдых в приятный ритуал», — говорится в объявлении продавца.

За свою безопасность здесь тоже можно будет не переживать: окна имеют ударопрочное покрытие, территория огорожена по периметру, есть системы охраны и видеонаблюдения, датчики движения.

В дополнение к основному дому на земельном участке находится крытая летняя веранда, хозяйственные помещения, гараж, мини-зона барбекю. По словам продавца, коттедж полностью укомплектован мебелью и бытовой техникой зарубежного производства.

Коттедж на улице Правый берег ИртышаКоттедж на улице Правый берег Иртыша
Коттедж на улице Правый берег ИртышаКоттедж на улице Правый берег Иртыша
Коттедж на улице Правый берег ИртышаКоттедж на улице Правый берег Иртыша
Коттедж на улице Правый берег ИртышаКоттедж на улице Правый берег Иртыша
Коттедж на улице Правый берег ИртышаКоттедж на улице Правый берег Иртыша
Коттедж на улице Правый берег ИртышаКоттедж на улице Правый берег Иртыша
Коттедж на улице Правый берег Иртыша
Фото: Скриншот сайта Авито

За высокую цену в Омске, кстати, продают не только большие по площади и уже полностью готовые к жизни коттеджи. Значительно «увеличить» цену для не совсем современного дома может удачное месторасположение. Так, как ранее рассказывал Город55, 10 млн рублей в городе рассчитывают получить за деревянный одноэтажный дом на 1-й Северной. Продавец предлагает купить его под снос, а затем использовать освободившуюся землю на свое усмотрение.

В Омске за 10 млн рублей продают под снос деревянный частный дом на 1-й Северной
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#Общество#Город#Недвижимость#Омск#Продажа#Новости#Объявление#Элитное жилье#Коттедж#Юлия Истомина
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