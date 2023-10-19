Грустные завтраки. Жители Кузбасса возмутились ростом цен на популярный продукт

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Журнал «Сiбдепо» сообщил о повышении цен на популярный продукт. Соответствующие жалобы начали оставлять жители Осинников. Они признались, что не могут позволить себе покупку куриных яиц.
Кузбассовцы утверждают, что и молодые, и представители старшего поколения ощутили на себе рост цен. К своим словам жители Новокузнецка прикрепили в соцсетях подтверждения в виде фотографий.
Так, они сняли ценник, где указана стоимость одного яйца категории С1 и С0. Судя по представленной информации, оно стоит 8,99 рублей. За лоток с десятком яиц при этом нужно отдать больше 90 рублей. В каком магазине были сделаны фотографии, не уточняется.