Грустные завтраки. Жители Кузбасса возмутились ростом цен на популярный продукт

Так, они сняли ценник, где указана стоимость одного яйца категории С1 и С0. Судя по представленной информации, оно стоит 8,99 рублей. За лоток с десятком яиц при этом нужно отдать больше 90 рублей. В каком магазине были сделаны фотографии, не уточняется.