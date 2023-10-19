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Published Сегодня, 08:45

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Updated Сегодня, 08:47

иллюстрация

Грустные завтраки. Жители Кузбасса возмутились ростом цен на популярный продукт

19 октября 2023, 08:45
Фото: Город55
иллюстрация

Жители Кузбасса возмутились ростом цен на популярный продукт

Покупатели заметили, что стоимость заметно выросла.

Журнал «Сiбдепо» сообщил о повышении цен на популярный продукт. Соответствующие жалобы начали оставлять жители Осинников. Они признались, что не могут позволить себе покупку куриных яиц.

Кузбассовцы утверждают, что и молодые, и представители старшего поколения ощутили на себе рост цен. К своим словам жители Новокузнецка прикрепили в соцсетях подтверждения в виде фотографий.

Так, они сняли ценник, где указана стоимость одного яйца категории С1 и С0. Судя по представленной информации, оно стоит 8,99 рублей. За лоток с десятком яиц при этом нужно отдать больше 90 рублей. В каком магазине были сделаны фотографии, не уточняется.

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#Общество#Экономика#Цены#Жалобы#Цены на продовольствие#Новости#Кузбасс#Алина Ясинская
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