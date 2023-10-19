«Горный воздух» вошел в топ лучших зимних локаций для путешествий по России

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Идеальные маршруты для поездок по России в холодное время года опубликовали на портале Russia.Travel, который является частью национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», реализуемого по инициативе президента РФ Владимира Путина. Горнолыжный комплекс «Горный воздух» — один из символов Сахалинской области, и для активного отдыха туристов он подходит на 100%, причем как для новичков, так и для профессионалов. Кроме того, островная зима является одной из самых мягких и благоприятных в России.
«У нас солнечно, тепло и много снега. Ядро зимнего отдыха на Сахалине — это, безусловно, комплекс „Горный воздух“. И трассы у нас шикарные. Кстати, это единственный горнолыжный курорт в стране, который расположен в черте города. Поэтому применение системы мультимодальных маршрутов не требуется. Все очень просто: можно прямо в день прилета встать на лыжи», — поделился министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.
В зимнем сезоне 2023/2024 протяженность трасс «Горного воздуха» останется прежней — 32 километра. В следующем году начнется строительство нового подъемника, а зимой 2024/2025 стартует поэтапное наращивание длины горнолыжных спусков.
Сегодня туристы, которые планируют посетить Сахалин и Курилы в зимний сезон, смогут воспользоваться услугами по фрирайду. Также в регионе начинает развиваться популярная активность — ски-альпинизм, есть туры на снегоходах, на собачьих упряжках. Таким образом, посещая Сахалинскую область зимой, путешественники могут выбрать любой вариант досуга — спортивный, семейный, активный или в режиме лайт. И каждый тур будет насыщен позитивными впечатлениями.
Одна из задач национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» — сделать путешествия по стране интереснее, доступнее и комфортнее. К 2030 году в России запланировано увеличение количества внутренних путешествий до 140 млн в год. Узнать о популярных местах и форматах отдыха в России туристам помогает портал Russia.Travel, который развивается в рамках нацпроекта.