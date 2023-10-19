Энзимная пудра для умывания: плюсы и минусы использования

Однако есть и минусы использования энзимной пудры. При неправильном использовании или частом применении она может нанести вред коже. Могут возникнуть аллергические реакции. Кроме того, специалисты не рекомендуют использовать увлажняющую пудру, если у вас жирная кожа, чтобы избежать повышенного выделения жира. Если у вас чувствительная или проблемная кожа, стоит сначала провести тест на небольшой участок кожи.