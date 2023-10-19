Эксперт рассказал, почему дорожает сахар

По словам Иванова, с конца календарного года до следующего лета оптовые цены на сахар повышаются в рамках типичной сезонности. Сейчас происходит пик сезона производства сахара в России, и оптовые цены начали снижаться с 12 июля. Это время года обычно характеризуется низкими ценами. Кроме того, эксперт указывает на ряд других факторов, включая мировые цены на сахар в долларах, ослабление курса рубля и инфляционные процессы в экономике.