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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Эксперт рассказал, почему дорожает сахар

19 октября 2023, 14:05
В России продолжают дорожать продукты, в том числе сахар. По данным Росстата, цена на сахар в рознице выросла на 18% с начала года. Однако пиковый уровень цен пришелся на август, к октябрю они немного снизились.

Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов в интервью Общественной служба новостей отметил, что повышение цен на сахар не такое значительное в сравнении с другими товарами и обусловлено скорее сезонными факторами. В четвертом квартале текущего года цены находятся на самом низком сезонном уровне.

По словам Иванова, с конца календарного года до следующего лета оптовые цены на сахар повышаются в рамках типичной сезонности. Сейчас происходит пик сезона производства сахара в России, и оптовые цены начали снижаться с 12 июля. Это время года обычно характеризуется низкими ценами. Кроме того, эксперт указывает на ряд других факторов, включая мировые цены на сахар в долларах, ослабление курса рубля и инфляционные процессы в экономике.

Тем не менее, изменения цен на сахар в настоящее время связаны с типичной сезонностью. В последующем будет небольшой экспортный потенциал сахара, превышающий полумиллиона тонн. Россия будет экспортировать его в сопредельные страны, в основном в СНГ.

Иванов также отмечает, что в четвертом квартале обычно наблюдаются самые низкие оптовые цены на сахар, тогда как летом они достигают пика. Розничные цены ведут себя немного иначе. В этом году ожидается хороший объем производства сахара, а экспорт будет слегка увеличен по сравнению с предыдущими годами.

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