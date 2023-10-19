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Published Сегодня, 14:20

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Эксперт допустил ядерную войну между Ираном и Израилем

19 октября 2023, 14:20
Военные силы Израиля готовятся к проведению наземной операции в Газе. Они также разместились у границ Ливии и Сирии, чтобы предотвратить возможную поддержку ХАМАС со стороны других исламистских группировок.

США уже объявили о своей поддержке еврейского государства, направив авианосец к его берегам. Иран выразил предупреждение на этот счет, отметив, что в конфликт на Ближнем Востоке могут вступить и другие страны.

Основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в интервью Общественной службе новостей заявил, что в данный момент нет ни арабо-израильского, ни палестино-израильского конфликта. Он указал, что Израиль ведет войну с организацией ХАМАС, которая получает поддержку от Турции и Катара. Сатановский также подчеркнул, что операции по обезвреживанию ячеек ХАМАС на Западном берегу реки Иордан проводятся в тесном сотрудничестве со службами безопасности Палестинской национальной администрации. Он отметил, что необходимо бомбить именно спонсоров и поддерживающие организации ХАМАС.

Политолог также отметил, что подобные призывы к войне с Израилем раздаются в исламском мире уже давно. Он считает, что если Иран захочет, то Израиль может напрямую воевать с ним. Он предупредил о возможности разрушения обоих стран и всего Ближнего Востока в случае применения ядерного оружия.

Сатановский отметил, что Иран уже много лет поддерживает ХАМАС, предоставляя финансирование и вооружение. Он заявил, что Израиль не готов мириться с атаками на свою территорию, как наземными, так и ракетными.

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