Эксперт допустил ядерную войну между Ираном и Израилем

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
США уже объявили о своей поддержке еврейского государства, направив авианосец к его берегам. Иран выразил предупреждение на этот счет, отметив, что в конфликт на Ближнем Востоке могут вступить и другие страны.
Основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в интервью Общественной службе новостей заявил, что в данный момент нет ни арабо-израильского, ни палестино-израильского конфликта. Он указал, что Израиль ведет войну с организацией ХАМАС, которая получает поддержку от Турции и Катара. Сатановский также подчеркнул, что операции по обезвреживанию ячеек ХАМАС на Западном берегу реки Иордан проводятся в тесном сотрудничестве со службами безопасности Палестинской национальной администрации. Он отметил, что необходимо бомбить именно спонсоров и поддерживающие организации ХАМАС.
Политолог также отметил, что подобные призывы к войне с Израилем раздаются в исламском мире уже давно. Он считает, что если Иран захочет, то Израиль может напрямую воевать с ним. Он предупредил о возможности разрушения обоих стран и всего Ближнего Востока в случае применения ядерного оружия.
Сатановский отметил, что Иран уже много лет поддерживает ХАМАС, предоставляя финансирование и вооружение. Он заявил, что Израиль не готов мириться с атаками на свою территорию, как наземными, так и ракетными.