Эксперт допустил ядерную войну между Ираном и Израилем

Основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в интервью Общественной службе новостей заявил, что в данный момент нет ни арабо-израильского, ни палестино-израильского конфликта. Он указал, что Израиль ведет войну с организацией ХАМАС, которая получает поддержку от Турции и Катара. Сатановский также подчеркнул, что операции по обезвреживанию ячеек ХАМАС на Западном берегу реки Иордан проводятся в тесном сотрудничестве со службами безопасности Палестинской национальной администрации. Он отметил, что необходимо бомбить именно спонсоров и поддерживающие организации ХАМАС.