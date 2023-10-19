«Долой Тупицыно». В России хотят запретить оскорбительные названия населенных пунктов

В Омской области, кстати, тоже наберется с десяток странных и оскорбительных названий у деревень и сел. Чего только стоят Тупицыно (Называевский район), Халдеевка (Омский район), Ротовка (Русско-Полянский район), Большие Кучки (Тарский район), Голубовка (Седельниковский район), Хохлово (Саргатский район), Трусовка (Омский район), Гаркушино (Москаленский район).