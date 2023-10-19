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Государственная Дума РФ

«Долой Тупицыно». В России хотят запретить оскорбительные названия населенных пунктов

19 октября 2023, 10:50
Фото: 1MI
Государственная Дума РФ

В России хотят избавиться от оскорбительных названий населенных пунктов

Соответствующий законопроект, предусматривающий установление запрета на использование в названиях населенных пунктов принижающих достоинство жителей наименований, сегодня внесли в Госдуму.

Авторами инициативы выступили депутаты фракции «Новые люди». Они предлагают внести поправки в закон «О наименованиях географических объектов» и закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Тем самым запретить использовать в названиях населенных пунктов России оскорбительные и принижающие достоинства жителей наименования.

По словам представителей партии, в России есть сотни деревень и сел с обидными для местных жителей названиями.

«Пуково, Бухалово, Лох, Мусорка, Шалава — все это названия реальных населенных пунктов в разных уголках России. Их жители с самого детства сталкиваются с грубыми шутками. Из-за неблагозвучных названий люди часто переезжают или оформляют регистрацию в другом месте. Процесс переименования сейчас сложен и забюрократизирован», — рассказал Городу55 депутат Заксобрания Омской области, председатель Молодежной палаты депутатов при Заксобрании Илья Смирнов.

Положения документа предусматривают, что у муниципальных образований появится возможность менять названия географических объектов. Это позволит значительно упростить процесс и снизить бюрократические издержки.

«Полномочиями для переименования населенного пункта обладает региональный парламент. Однако некоторые регионы с неохотой идут на такую меру. Переименование влечет за собой замену дорожных указателей, паспортов местных жителей и другой документации. Наши депутаты ГД предложили передать право на переименование на муниципальный уровень», — сообщил Илья Смирнов.

В Омской области, кстати, тоже наберется с десяток странных и оскорбительных названий у деревень и сел. Чего только стоят Тупицыно (Называевский район), Халдеевка (Омский район), Ротовка (Русско-Полянский район), Большие Кучки (Тарский район), Голубовка (Седельниковский район), Хохлово (Саргатский район), Трусовка (Омский район), Гаркушино (Москаленский район).

«Пусть жители сами решают, хотят они жить в условном „Дуркино“ или нет», — отметил депутат.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омской области выявили 37 случаев неправильного написания названий населенных пунктов на дорожных указателях.

Не Приветное, а Приветная. В Омской области нашли 37 именований с ошибками
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