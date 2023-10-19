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Published Сегодня, 12:07

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Updated Сегодня, 12:09

иллюстрация

Договор подписан. Для достройки дома на 6-й Станционной нашли нового подрядчика

19 октября 2023, 12:07
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске для достройки дома на 6-й Станционной нашли нового подрядчика

Проблемная многоэтажка построена на 42%.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что дом на улице 6-й Станционной, который предназначается для расселения омичей из аварийного и ветхого жилья, закончит новая компания. Ранее проект вел «Домостроительный комбинат-3».

Завершит объект ООО «СМУ № 1». Подрядчик, который изначально брался за строительство, сильно отставал от графика работ. У сотрудников департамента строительства администрации Омска были также и другие претензии к застройщику.

В итоге к середине сентября проект затянули на пять с половиной месяцев. Стоимость контракта составила 596 млн рублей.

«Чтобы больше не есть „завтраки“ от ДСК-3 и решить вопрос максимально оперативно, департамент строительства вышел с соответствующим предложением на Координационный штаб по повышению устойчивости экономики, социальной сферы и бюджетных отношений в Омской области», — написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Накануне, 18 октября, с новым подрядчиком подписали договор. Пока что многоэтажка готова на 42%. Ее планировали ввести в эксплуатацию до конца 2023 года.

С застройщиком дома на 6-й Станционной для омских переселенцев расторгли контракт
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#Город#Омск#Омская область#Строительство#Подрядчик#Новости#Многоэтажка#Расторжение контракта#Алина Ясинская
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